पीजीटीआई की सलाहकार बनीं रचना बहादुर

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। डीपी वर्ल्ड प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई) ने शनिवार को सिंक्रोनी फाइनेंशियल की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री हेड रचना बहादुर को संगठन का सलाहकार नियुक्त करने की घोषणा की है।

एक अनुभवी वैश्विक लीडर रचना बहादुर के पास बैंकिंग, ऑपरेशंस और रिस्क मैनेजमेंट के क्षेत्र में तीन दशकों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में सिंक्रोनी फाइनेंशियल में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री हेड के तौर पर काम कर रहीं रचना एक गतिशील वर्कफोर्स का नेतृत्व करती हैं और रणनीतिक विकास, डिजिटल बदलाव और ऑपरेशनल उत्कृष्टता को बढ़ावा देती हैं।

गोल्डमैन साच्स, जेपी मॉर्गन चेस और मॉर्गन स्टेनली जैसी कंपनियों में सीनियर लीडरशिप भूमिकाएं निभाने और यूएस, एशिया और यूरोप में 18 वर्षों से ज्यादा के वैश्विक नेतृत्व अनुभव के साथ, रचना अपने साथ एक अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण लेकर आती हैं। उनकी लोगों को प्राथमिकता देने वाली सोच, जो भरोसे, भलाई और सहयोगपूर्ण संस्कृति को बढ़ावा देने पर केंद्रित है—भारतीय गोल्फ के भविष्य के लिए डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाती है।

अपनी नियुक्ति पर विचार व्यक्त करते हुए रचना बहादुर ने कहा, "मुझे डीपी वर्ल्ड प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया में एक सलाहकार के रूप में शामिल होने पर गर्व है। डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई ने भारत में पेशेवर गोल्फ को विकसित करने और बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और मैं प्रतिभा को निखारने और खिलाड़ियों के लिए अवसर पैदा करने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता की बहुत सराहना करती हूं। मैं वैश्विक मंच पर भारतीय गोल्फ को ऊंचाई पर ले जाने के इसके मिशन में योगदान देने के लिए उत्सुक हूं।"

इस बड़े घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कपिल देव ने कहा, "हमें डीपी वर्ल्ड प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के सलाहकार बोर्ड में रचना बहादुर का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। उनका व्यापक वैश्विक नेतृत्व अनुभव और उच्च-प्रदर्शन वाले संगठन बनाने में उनकी गहरी विशेषज्ञता हमारे लिए अमूल्य साबित होगी, क्योंकि हम भारत में पेशेवर गोल्फ के इकोसिस्टम को लगातार मजबूत कर रहे हैं। हम डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई के विकास के अगले चरण को आकार देने में उनकी रणनीतिक अंतर्दृष्टि की उम्मीद करते हैं।"

--आईएएनएस

एसएम/डीकेपी