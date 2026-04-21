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पीजीए टूर: अक्षय भाटिया 16वें स्थान पर रहे, थीगाला टी-25 पर, फिट्जपैट्रिक ने जीता खिताब

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 21, 2026, 03:54 AM

हिल्टन हेड (यूएसए), 20 अप्रैल (आईएएनएस)। अक्षय भाटिया और साहिल थीगाला ने पीजीए टूर के गोल्फ टूर्नामेंट आरबीसी हेरिटेज में 'अंडर पार' राउंड खेलकर टॉप-25 में जगह बनाई।

भाटिया अपनी पिछली रात की टी-25 की स्थिति से नौ स्थान ऊपर चढ़कर टी-16 पर पहुंच गए, जबकि थीगाला अपनी पिछली रात की टी-41 की स्थिति से ऊपर उठकर टी-25 पर पहुंचे। भारतीय मूल के एक और खिलाड़ी, सुदर्शन येल्लमारजू (68), टी-53 पर रहे।

मैट फिट्जपैट्रिक (70) ने रेगुलर खेल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी स्कॉटी शेफलर (67) को कड़ी टक्कर दी। शेफलर ने तीन शॉट के घाटे से उबरते हुए हार्बर टाउन लिंक्स में मैच को प्लेऑफ तक पहुंचा दिया। दोनों 18-अंडर पर समाप्त हुए।

प्लेऑफ में, 31 वर्षीय फिट्जपैट्रिक ने 204 गज की दूरी से 4-आयरन शॉट लगाकर चौंका दिया। यह शॉट उनकी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा बाईं ओर गया, लेकिन बहुत ही शानदार था। गेंद पिन के पास से गुजरती हुई 13 फीट दूर जाकर रुकी, जिससे उन्हें 'बर्डी' का मौका मिला। फिट्जपैट्रिक ने उस शॉट को होल में डालकर शेफलर को हराया और दूसरी बार आरबीसी हेरिटेज का खिताब अपने नाम किया।

यह पीजीए टूर पर उनकी चौथी और दुनिया भर में 13वीं जीत है, जिसने उन्हें विश्व रैंकिंग में अपने करियर के सर्वोच्च स्थान, नंबर 3 पर पहुंचा दिया है।

फिट्जपैट्रिक ने पिछले एक महीने में दूसरी बार जीत हासिल की है। 'द प्लेयर्स' टूर्नामेंट में उपविजेता रहने के बाद, उन्होंने 'वाल्स्पार चैंपियनशिप' जीती। उन्होंने अपने पिछले चार टूर्नामेंट्स में लगभग 8.3 मिलियन डॉलर की इनामी राशि जीती है।

यह प्लेऑफ लगभग वैसी ही स्थिति की पुनरावृत्ति थी, जब 3 साल पहले आरबीसी हेरिटेज के प्लेऑफ में फिट्जपैट्रिक ने एक और पसंदीदा अमेरिकी खिलाड़ी, जॉर्डन स्पीथ को हराया था। इस बार, टूर्नामेंट का अंतिम होल बेहद कठिन था।

शेफलर, जो चार होल शेष रहते तीन शॉट पीछे चल रहे थे, उन्होंने आखिर में दो बर्डी लगाकर स्कोर बराबर कर लिया और मैच को प्लेऑफ तक पहुंचा दिया। उन्होंने 4-अंडर 67 का स्कोर बनाया। इसमें उन्हें फिट्जपैट्रिक से भी थोड़ी मदद मिली, जिन्होंने ग्रीन के दाईं ओर से एक खराब चिप शॉट खेला और 20 फीट का पार पुट चूक गए। यह दिन का उनका एकमात्र बोगी था और उनका स्कोर 70 रहा।

इसके बाद शेफलर ने दिन का अपना सबसे खराब स्विंग किया। एक 6-आयरन शॉट जो होल से 37 गज पीछे रह गया। उन्होंने 8 फीट की दूरी तक एक शानदार पिच शॉट खेला, लेकिन उन्हें पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि फिट्जपैट्रिक ने मैच जिताऊ पुट लगा दिया था।

शेफलर के लिए यह लगातार दूसरा रनर-अप फिनिश था। मास्टर्स टूर्नामेंट में, वे वीकेंड की शुरुआत में 12 शॉट पीछे चल रहे थे, लेकिन आखिर में रोरी मैकिलरॉय से सिर्फ एक शॉट पीछे रहकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस बार, 36 होल के बाद वे फिट्जपैट्रिक से सात शॉट पीछे थे, और उन्होंने 64-67 के स्कोर के साथ मैच खत्म किया। चूंकि, दोनों खिलाड़ियों का स्कोर 18-अंडर 268 पर बराबर रहा, किम ने 68 का स्कोर बनाकर अकेले तीसरे स्थान पर जगह बनाई। यह इस साल टॉप 10 में उनकी चौथी एंट्री थी।

--आईएएनएस

आरएसजी

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