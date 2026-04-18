पंजाब में रोहित शर्मा ने की दूसरी क्रिकेट एकेडमी लॉन्च

चंडीगढ़, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने पंजाब में अपनी दूसरी क्रिकेट एकेडमी खोली है। यह एकेडमी मोहाली में स्थित है। इससे पहले रोहित ने अमृतसर के बटाला में साल 2017 में पहली क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की थी, जो काफी मशहूर है।

रोहित के भाई विनय शर्मा ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि एकेडमी का फोकस युवा खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय कोचिंग देने पर रहेगा। उन्होंने कहा, "अगर हम पहली एकेडमी को देखें, तो इसने अब सफलतापूर्वक लगभग 8 साल पूरे कर लिए हैं। हमने इसे 2017 में शुरू किया था। पंजाब में यह हमारी दूसरी क्रिकेट एकेडमी है। पहली एकेडमी अमृतसर के पास बटाला में स्थित है। शुरू से ही हमारा ध्यान विश्व-स्तरीय कोचिंग देने पर रहा है। जब हम क्रिकेट खेलते थे, तब ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। हम साधारण मैदानों पर खेलकर बड़े हुए। अगर कोई पूछता था कि अपने बच्चों को सही ट्रेनिंग के लिए कहां भेजें, तो उस समय इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता था।"

उन्होंने बताया कि एकेडमी को शुरू करने से पहले रोहित शर्मा ने कुछ शर्तें भी रखी थीं। उन्होंने कहा, "रोहित शर्मा ने एकेडमी शुरू करने से पहले कहा था कि कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए। रोहित के मुताबिक, एक अच्छा मैदान हो, ग्राउंड पर कम से कम 60 प्रतिशत घास, और सही अभ्यास के लिए अच्छी क्वालिटी का विकेट हो। रोहित ने कहा था कि अगर आप इन प्वाइंट को पूरा करेंगे, तो मैं इस एकेडमी को अपना नाम दूंगा। इस तरह से हमारी एकेडमी की शुरुआत हुई।"

रोहित शर्मा इन दिनों आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे हैं। हालांकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ खेले गए मुकाबले में रोहित हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझते नजर आए थे, जिसके कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था। रोहित पंजाब किंग्स के खिलाफ गुरुवार को खेले गए मुकाबले में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा भी नहीं रहे थे। हार्दिक पांड्या ने बताया था कि रोहित को इंजरी से पूरी तरह से उबरने में अभी थोड़ा समय लग सकता है और वह शायद अगले कुछ मुकाबलों में टीम का हिस्सा ना हों।

--आईएएनएस

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