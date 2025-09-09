पंजाब किंग्स समेत कुंबले पर लगाए आरोप, जानिए टीम के साथ कैसा रहा गेल का आईपीएल रिकॉर्ड?

नई दिल्ली, 9 सितंबर (आईएएनएस)। अपने दौर के विस्फोटक बल्लेबाजों में शुमार क्रिस गेल ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग में भी अपना जलवा दिखा चुके गेल ने बताया कि वह तत्कालीन कोच अनिल कुंबले और पंजाब किंग्स फ्रेंचाइजी के संचालन के तरीके से निराश थे।

क्रिस गेल ने पॉडकास्ट में बताया कि उन्हें टीम में एक सीनियर खिलाड़ी के रूप में सम्मान नहीं मिला, जिसके चलते वह मानसिक रूप से परेशान हो गए थे।

उन्होंने कहा, "सच कहूं तो पंजाब किंग्स में मेरा अपमान हुआ था। बतौर सीनियर खिलाड़ी मेरे साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। एक ऐसा खिलाड़ी, जिसने लीग और टीम के लिए इतना कुछ किया, उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार किया गया। मुझे लगा कि पंजाब किंग्स की टीम में मेरे साथ अन्याय हो रहा है। जीवन में पहली बार ऐसा लगा कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं।"

आईपीएल का 2021 सीजन कड़े बायो-बबल प्रतिबंधों के तहत खेला गया था। गेल ने बताया कि बायो-बबल के दबाव और टीम के रवैये ने उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर दिया था। इसके बारे में उन्होंने तत्कालीन हेड कोच अनिल कुंबले को बताया था।

उन्होंने कहा, "उस समय पैसे का कोई मतलब नहीं था। आपका मानसिक स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद को अंदर से बर्बाद कर रहा हूं। मुझे बस वहां से चले जाना था।"

इस बल्लेबाज ने कुंबले के साथ बातचीत के दौरान भावुक हो जाने को याद किया। गेल ने कहा, "अनिल कुंबले से बात करते हुए मैं सचमुच रो पड़ा, क्योंकि मैं बहुत आहत था। मैंने रोते हुए कुंबले से कहा कि मैं उनसे और फ्रेंचाइजी के संचालन के तरीके से निराश हूं।"

गेल ने बताया कि तत्कालीन कप्तान केएल राहुल ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी।

यूनिवर्स बॉस का कहना है कि वह आज भी आईपीएल में वापसी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, "अगर वह मुझे चाहते हैं, तो मैं उपलब्ध हूं। लेकिन हां, मेरे मन में कुछ शिकायतें हैं।"

क्रिस गेल ने आईपीएल करियर में 142 मुकाबले खेले, जिसमें 39.72 की औसत के साथ 4,965 रन अपने नाम किए। गेल इस लीग में छह शतक और 31 अर्धशतक जमा चुके हैं। साल 2018 में पंजाब किंग्स से जुड़ने वाले क्रिस गेल ने इस फ्रेंचाइजी के लिए 41 मुकाबलों में 1,339 रन जुटाए।

गेल ने साल 2018 में पंजाब किंग्स के लिए 11 मुकाबलों में 368 रन बनाए। इस दौरान एक शतक और तीन अर्धशतक जमाए। अगले सीजन में उन्होंने 13 मुकाबलों में 40.83 की औसत के साथ 490 रन बनाए, जिसमें चार अर्धशतक शामिल थे।

पंजाब किंग्स के साथ अपने तीसरे सीजन में गेल ने 7 मुकाबले खेलते हुए 41.14 की औसत के साथ 288 रन बनाए, जबकि आईपीएल 2021 में 10 मुकाबलों में 21.44 की औसत के साथ महज 193 रन ही बना सके।

