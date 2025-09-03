पहला वनडे : केशव महाराज का कमाल, 25 ओवर से पहले 131 पर सिमटी इंग्लैंड

हेडिंग्ले, 2 सितंबर (आईएएनएस)। अपने घर में तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले ही मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया। इंग्लैंड 25 ओवर भी नहीं खेल पाई और महज 131 रन पर सिमट गई। केशव महाराज ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए।

दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। कप्तान टेंबा बवुमा के इस फैसले को केशव महाराज ने सही साबित कर दिखाया।

अपने करियर के बेहतरीन दौर में चल रहे और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले महाराज ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को भी अपनी घूमती गेंदों पर खूब नचाया और बेहद किफायती रहते हुए 4 विकेट झटके।

महाराज ने 5.3 ओवर में महज 22 रन देकर 4 विकेट लिए। महाराज ने इंग्लैंड के मध्य और निचले क्रम को झकझोर दिया। वियान मुल्डर ने भी शानदार गेंदबाजी की। मुल्डर ने 7 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके अलावा नांद्रे बर्गर और लुंगी एंगिडी ने 1-1 विकेट लिए।

इंग्लैंड 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती। अगर ओपनर जेमी स्मिथ ने 48 गेंदों पर 10 चौके की मदद से 54 रन की पारी नहीं खेली होती। रूट 14, कप्तान ब्रूक 12, और बटलर 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका। इस मैच से अपने वनडे करियर का आगाज कर रहे गेंदबाज सोनी बाकेर पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गए। उन्हें भी महाराज ने बोल्ड किया।

इंग्लैंड की पारी 24.3 ओवर में 131 पर समाप्त हुई।

हालांकि इंग्लैंड का वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह न्यूनमत स्कोर नहीं है। इंग्लैंड ने 1999 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 103 रन बनाए थे। वहीं दक्षिण अफ्रीका का इंग्लैंड के खिलाफ न्यूनतम स्कोर 83 है।

