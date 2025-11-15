पहला टेस्ट : ईडन गार्डन्स में भारत का पलड़ा भारी, दबाव में साउथ अफ्रीका

कोलकाता, 15 नवंबर (आईएएनएस)। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट में अपनी पकड़ बना ली है। टीम इंडिया ने पहली पारी में 4 विकेट गंवाकर 138 रन जुटाए हैं। भारत, मेहमान टीम के खिलाफ बढ़त हासिल करने से महज 22 रन दूर है।

साउथ अफ्रीकी कप्तान टेंबा बावुमा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, लेकिन टीम पहली पारी में सिर्फ 159 रन पर सिमट गई। इस पारी में एडेन मार्करम ने रयान रिकेल्टन के साथ पहले विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी की।

रिकेल्टन 23 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ लग गया। मार्करम ने सर्वाधिक 31 रन बनाए, जबकि वियान मुल्डर और टोनी डी जोरजी ने 24-24 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 14 ओवरों में महज 27 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। उनके अलावा मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट निकाले। अक्षर पटेल को 1 सफलता हाथ लगी।

इसके जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। महज 18 रन पर टीम ने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (12) का विकेट गंवा दिया था।

यहां से वाशिंगटन सुंदर ने केएल राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी करते हुए भारत को संभाला। वाशिंगटन 82 गेंदों में 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

कप्तान शुभमन गिल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन तीसरी गेंद पर चौका लगाने के बाद उन्हें गर्दन में खिंचाव महसूस हुआ। इसके बाद उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर वापस पवेलियन लौटना पड़ा।

ऋषभ पंत यहां से मोर्चा संभालने मैदान पर आए। इंग्लैंड दौरे के बाद पंत पहली बार भारत की ओर से बल्लेबाजी के लिए उतरे थे। फैंस ने जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया और पंत ने भी 24 गेंदों में 2 छक्कों और 2 चौकों के साथ 27 रन बनाए, लेकिन इसके बाद पारी को आगे नहीं बढ़ा सके।

मैच के दूसरे दिन लंच ब्रेक तक भारत ने 55 ओवरों में 4 विकेट खोकर 138 रन बना लिए हैं। ध्रुव जुरेल 5, जबकि रवींद्र जडेजा 11 रन बनाकर नाबाद हैं। साउथ अफ्रीका के पास यहां से महज 21 रन की बढ़त शेष है।

