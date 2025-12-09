पहला टी20: वापसी के साथ गरजा हार्दिक पंड्या का बल्ला, साउथ अफ्रीका को 176 रन का टारगेट

कटक, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत ने मंगलवार को बाराबती स्टेडियम में जारी पहले टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 176 रन का टारगेट दिया है। हार्दिक पंड्या ने इस पारी में 28 गेंदों में नाबाद 59 रन की पारी खेली।

हार्दिक पंड्या 26 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले के दौरान चोटिल हुए थे, जिसके बाद वह लंबे वक्त तक क्रिकेट मैदान से दूर रहे। कुछ हफ्ते रिकवरी के बाद पंड्या ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें टीम इंडिया में मौका मिला। पंड्या ने सीरीज के पहले ही मैच में खुद की फिटनेस को साबित किया है।

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, मगर टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही। मेजबान टीम ने तीसरी गेंद पर ही शुभमन गिल (4) का विकेट गंवा दिया था। इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव (12) भी जल्द चलते बने।

भारतीय टीम 17 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से अभिषेक शर्मा ने तिलक वर्मा के साथ तीसरे विकेट के लिए 31 रन जोड़ते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। अभिषेक 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

तिलक वर्मा (26) ने अक्षर पटेल के साथ चौथे विकेट के लिए 30 रन जुटाए। इसके बाद हार्दिक पंड्या मैदान पर उतरे और भारत की पारी को आगे बढ़ाया। पंड्या ने अक्षर पटेल (23) के साथ 26 रन की साझेदारी की, जिसके बाद शिवम दुबे (11) के साथ 33 और जितेश शर्मा के साथ 38 रन जुटाकर भारत को संकट से निकाला। हार्दिक पंड्या 4 छक्कों और 6 चौकों के साथ 59 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि जितेश शर्मा ने 5 गेंदों में नाबाद 10 रन बनाए।

साउथ अफ्रीका की तरफ से लुंगी एनगिडी ने सर्वाधिक 3 विकेट निकाले, जबकि लुथो सिंपाला ने 2 विकेट हासिल किए। इनके अलावा, डेवोन फेरीरा ने 1 विकेट अपने नाम किया।

--आईएएनएस

आरएसजी