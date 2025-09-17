पहला टी20 : साल्ट की तूफानी पारी, इंग्लैंड ने आयरलैंड को 4 विकेट से हराया

डबलिन, 17 सितंबर (आईएएनएस)। इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच द विलेज, डबलिन में खेला गया। इंग्लैंड ने फिल सॉल्ट की धमाकेदार पारी के दम पर आयरलैंड को 4 विकेट से हराकर सीरीज में 0-1 की बढ़त ले ली।

197 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी इंग्लैंड के लिए सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट ने 46 गेंद पर 4 छक्के और 10 चौके की मदद से 89 रन की पारी खेली। साल्ट की इस पारी ने इंग्लैंड के लिए जीत को आसान बना दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि साल्ट शतक पूरा कर लेंगे लेकिन तेज गति से स्कोरबोर्ड को चलाने की कोशिश में 11 रन से वह अपना शतक चूक गए।

इंग्लैंड ने 17.4 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 197 रन बनाकर मैच 4 विकेट से जीत लिया। साल्ट के अलावा जोस बटलर ने 10 गेंद पर 28, कप्तान जैकब बेथेल ने 16 गेंद पर 24 और सैम करन ने 15 गेंद पर 27 रन की पारी खेली।

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए थे। आयरलैंड की तरफ से हैरी टैक्टर ने नाबाद 36 गेंद पर 6 चौके और 2 छक्के की मदद से 61 और लॉर्कन टुकर ने 36 गेंद पर 4 छक्के और 3 चौके की मदद से 55 रन बनाए थे। इसके अलावा कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने 22 गेंद पर 34, रॉस अडेयर ने 25 गेंद पर 26 रन की पारी खेली थी।

इस मैच में जैकब बेथेल ने इतिहास रचा। फील्ड पर टॉस के लिए उतरते ही वह इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास के सबसे युवा कप्तान बन गए। कप्तान के रूप में उनकी शुरुआत यादगार रही और टीम ने मैच 4 विकेट से जीता। हालांकि, बतौर बल्लेबाज उनके लिए मैच थोड़ा निराशाजनक रहा, वह सिर्फ 24 रन बना सके।

