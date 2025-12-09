खेल

पहला टी20 मैच: साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, प्लेइंग इलेवन में लौटे हार्दिक पंड्या

Dec 09, 2025

कटक, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका ने मंगलवार को बाराबती स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टी20 मुकाबले में टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। साउथ अफ्रीकी टीम 4 सीमर्स के साथ उतरी है। वहीं, हार्दिक पंड्या भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं, जबकि संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और हर्षित राणा को मौका नहीं मिल सका है।

भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवाई थी, जिसके बाद तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज करते हुए हिसाब बराबर किया। अब टीम इंडिया की निगाहें टी20 सीरीज पर भी होंगी।

इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या के पास 'अनूठा शतक' लगाने का मौका है। बुमराह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 99 विकेट हासिल कर चुके हैं। वह शतक से महज 1 कदम दूर हैं। वहीं, हार्दिक पंड्या ने इस फॉर्मेट में अब तक 98 विकेट हासिल किए हैं।

हार्दिक पंड्या 26 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप मैच के दौरान चोटिल हुए थे, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर भारत की प्लेइंग इलेवन में वापसी की है।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में अब तक कुल 31 मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने यहां 18 मैच जीते हैं, जबकि 12 मुकाबले साउथ अफ्रीका ने अपने नाम किए, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा।

कटक के इस मैदान पर भारत ने अब तक 3 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उसे सिर्फ एक ही मुकाबले में जीत नसीब हुई। वहीं, 2 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा। ये दोनों मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ थे।

कटक में मंगलवार को मैच के दौरान बारिश की उम्मीद नहीं है। यहां मंगलवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह।

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, देवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फेरीरा, मार्को जानसेन, केशव महाराज, लुथो सिपामला, एनरिक नोर्त्जे, लुंगी एनगिडी।

