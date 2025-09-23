खेल

Sep 23, 2025, 11:21 AM
पीएसजी स्टार डेम्बेले ने बैलन डी'ओर जीता, महिलाओं में बोनमाटी की हैट्रिक

पेरिस, 23 सितंबर (आईएएनएस)। फ्रांस के फॉरवर्ड ओस्मान डेम्बेले ने फुटबॉल के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार बैलन डी'ओर जीतकर अपने शानदार सीजन का समापन किया। वहीं, बार्सिलोना और स्पेन की मिडफील्डर ऐताना बोनमाटी ने लगातार तीसरे वर्ष महिला बैलन डी'ओर अपने नाम किया।

28 वर्षीय डेम्बेले ने पेरिस में आयोजित समारोह में बार्सिलोना के किशोर प्रतिभाशाली खिलाड़ी लामिन यमाल को पछाड़कर यह खिताब अपने नाम किया।

ओस्मान डेम्बेले ने इस सीजन पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) के लिए 53 मुकाबलों में 35 गोल और 16 असिस्ट किए। हालांकि, चोट के चलते वह मार्सिले में पीएसजी के लीग मुकाबलों में नहीं खेल पाए थे।

ओस्मान डेम्बेले ने बैलन डी'ओर जीतने पर खुशी जताते हुए कहा, "सचमुच मेरे पास शब्द नहीं हैं। पीएसजी के साथ यह एक शानदार सीजन रहा। यह एक व्यक्तिगत ट्रॉफी है, लेकिन असल में इसे सामूहिक रूप से जीता गया। मेरे करियर में बैलन डी'ओर मेरा लक्ष्य नहीं रहा है, लेकिन मैंने टीम को चैंपियंस लीग जिताने के लिए कड़ी मेहनत की।"

इसके साथ ही ओस्मान डेम्बेले अपनी मां का जिक्र करते हुए भावुक हो गए, जो उस समारोह में मौजूद थीं।

18 वर्षीय लामिन यमाल उपविजेता रहे। स्पेन और बार्सिलोना के इस फॉरवर्ड ने कोपा ट्रॉफी अपने नाम की। लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीतते हुए, उन्होंने विश्व फुटबॉल के सबसे चमकते युवा सितारों में अपनी पहचान पुख्ता कर दी।

दूसरी ओर, ऐताना बोनमाटी लगातार तीन बार गोल्डन बॉल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इस उपलब्धि में बोनमाटी ने लियोनेल मेस्सी और मिकेल प्लेटिनी जैसे दिग्गज फुटबॉलर के साथ शामिल हुईं।

27 वर्षीय बोनमाटी ने हमवतन और आर्सेनल स्टार मारियोना काल्डेन्टे को पीछे छोड़ा, जिन्होंने विमेंस चैंपियंस लीग फाइनल में गोल दागकर टीम को खिताब दिलाया था।

बोनमाटी को यूरो 2025 में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया था, हालांकि फाइनल में स्पेन इंग्लैंड से पेनाल्टी शूटआउट में हार गया।

--आईएएनएस

आरएसजी

