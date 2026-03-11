पीएसएल 2026: ओपनिंग और फाइनल मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा

नई दिल्ली, 11 मार्च (आईएएनएस)। पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के 11वें संस्करण का ओपनिंग और फाइनल मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसकी घोषणा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने की है। पीसीबी ने पीएसएल 2026 का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। लीग 26 मार्च से 3 मई तक आयोजित होगी।

पीएसएल में पहली बार 8 टीमें खेल रही हैं। लीग में 6 शहरों के बीच 44 मैच खेले जाएंगे। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और पेशावर वेन्यू के तौर पर शामिल हैं। इससे टूर्नामेंट का दायरा बढ़ेगा और टॉप-टियर फ्रेंचाइजी क्रिकेट देश के और इलाकों में पहुंचेगा। टूर्नामेंट मुख्य रूप से लाहौर और रावलपिंडी में ही होगा। लीग के 44 मैचों में से 26 मैच इन्हीं दोनों शहरों में होंगे।

लाहौर में सर्वाधिक 15 मैच आयोजित होंगे, जबकि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 11 मैच होंगे। यह कॉम्पिटिशन में दो टीमों की ऑफिशियल मेजबानी करने वाली अकेली जगह है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों लीग में टीमें हैं, इसलिए स्टेडियम दोनों की आधिकारिक मेजबानी करेगा।

कराची के नेशनल स्टेडियम में सिर्फ छह मैच खेले जाएंगे। फैसलाबाद में 7 मैच होंगे। रावलपिंडी में पहले क्वालिफायर को छोड़कर, प्लेऑफ और फाइनल सभी लाहौर में होंगे। फाइनल 3 मई को होगा। 4 मई को रिजर्व डे के रूप में रखा गया है।

टीमों की बढ़ी हुई संख्या के कारण फॉर्मेट में बदलाव हुआ है। पहली बार, सभी टीमें एक-दूसरे से दो बार नहीं भिड़ेंगी। हर टीम दस मैच खेलेगी, जिसमें दो बार सात टीमें और दो बार सिर्फ तीन टीमें खेलेंगी। नॉकआउट फेज में क्वालीफायर, एलिमिनेटर 1, एलिमिनेटर 2 और फाइनल शामिल होंगे।

पाकिस्तान सुपर लीग की 8 टीमें हैदराबाद किंग्समेन, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तांस, पेशावर जालमी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, और रावलपिंडी पिंडिज हैं। हैदराबाद किंग्समेन और रावलपिंडी पिंडिज इस साल जुड़ी 2 नई टीमें हैं।

लाहौर कलंदर्स पिछले चार एडिशन में से तीन में जीत हासिल करके डिफेंडिंग चैंपियन है।

