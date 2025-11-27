पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का स्पोर्ट्स सेक्टर तेजी से बदल रहा है : मनसुख मांडविया

नई दिल्ली, 26 नवंबर (आईएएनएस)। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिली है। दो दशकों के बाद भारत मेजबान के तौर पर इन खेलों में उतरेगा। खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का स्पोर्ट्स सेक्टर तेजी से बदल रहा है।

ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली में अहमदाबाद शहर को इस खेल के आयोजन की मंजूरी मिली है। इस घोषणा के साथ नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ऐतिहासिक जश्न मनाया गया।

मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स (एमवाईएएस) ने राजधानी में एक खास समारोह आयोजित किया, जिसमें खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) के सीनियर प्रतिनिधि, सेक्रेटरी (स्पोर्ट्स) और एमवाईएएस और साई के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान ओलंपियन, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट और खेल जगत के बड़े नाम भी मौजूद थे।

सभा को संबोधित करते हुए डॉ. मांडविया ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, "2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स के 100वें वर्ष में आयोजन करना, सीजीएफ और हमारे लिए बतौर मेजबान बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का स्पोर्ट्स सेक्टर तेजी से बदल रहा है। बॉक्सिंग वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स और कई अन्य बड़े आयोजनों की मेजबानी यह दर्शाती है कि हम उच्च स्तर की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए तैयार हैं।"

उन्होंने कहा, "हम 2029 वर्ल्ड पुलिस गेम्स की तैयारी भी कर रहे हैं। ये सभी प्रयास 2036 ओलंपिक गेम्स की हमारी तैयारियों को और मजबूत करेंगे, जिसे हम आयोजित करने की आशा रखते हैं। खेलो भारत नीति और स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट भारतीय खेलों में परिवर्तन और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आने वाले 10 वर्षों में भारत टॉप 10 में होगा और 2047 तक टॉप 5 में पहुंचेगा। अब मैं सभी खिलाड़ियों से आग्रह करता हूं कि वे राष्ट्र को गौरवान्वित करने के लिए तैयार हो जाएं।"

वहीं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) अध्यक्ष जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "यह भारत के लिए गर्व का पल है। अहमदाबाद को सेंटेनरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का होस्ट बनाया गया है। यह अहम पल देश के अपने स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और एथलेटिक एक्सीलेंस के लिए लंबे समय के रास्ते बनाने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। ग्लोबल स्टेज पर भारत के लिए यह एक गर्व का कदम है।"

भारत ने 2010 में नई दिल्ली में हुए CWG में 38 गोल्ड मेडल समेत कुल 101 मेडल जीते थे, जिसमें अकेले शूटिंग से 30 मेडल आए। 2022 एडिशन में, भारत ने 22 गोल्ड समेत 61 मेडल जीते। बर्मिंघम एडिशन में शूटिंग को शामिल नहीं किया गया था। अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 होस्ट करने वाला दूसरा भारतीय और तीसरा एशियाई शहर है।

--आईएएनएस

आरएसजी