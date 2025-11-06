पीएम मोदी ने दीप्ति से पूछा भगवान हनुमान के टैटू का राज, ऑलराउंडर बोलीं- मुझे खुद से ज्यादा उन पर विश्वास

नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारतीय महिला विश्व कप विजेता टीम से मुलाकात की। इस बीच पीएम मोदी ने दीप्ति शर्मा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखे 'जय श्री राम' और उनकी बांह पर बने भगवान हनुमान के टैटू के बारे में पूछा।

भारतीय क्रिकेटर ने भगवान हनुमान के टैटू को लेकर कहा, "मुझे खुद से ज्यादा उन पर विश्वास है। जब भी कठिनाइयां आती हैं, तो उनका नाम लेती हूं। मैं उन कठिनाइयों से बाहर आ जाती हूं।"

विश्व कप 2025 की 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' दीप्ति शर्मा ने कहा कि वह पीएम मोदी से मिलने का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने साल 2017 में हुई मुलाकात को याद किया, जब पीएम मोदी ने उनसे कड़ी मेहनत करते रहने के लिए कहा था।

दीप्ति ने कहा, "हमें आपसे मिलने का इंतजार था। मुझे याद है कि आपने साल 2017 में मुझे कहा था कि वही असल खिलाड़ी है, जो अपनी असफलता से सीखे। मेहनत करना मत छोड़ना। इन बातों ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। जब भी वक्त मिलता है, मैं आपकी स्पीच सुनती हूं। आप बहुत अच्छी तरह से स्थितियों को संभालते हैं। ये मुझे अपने गेम में मदद करता है।"

भारत ने नवी मुंबई में खेले गए खिताबी मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए। इस पारी में शेफाली वर्मा ने 87 रन की पारी खेली, जबकि दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाए।

इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 45.3 ओवरों में महज 246 रन पर सिमट गई। इस पारी में दीप्ति शर्मा ने 9.3 ओवरों में 39 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। भारत ने फाइनल मैच 52 रन से अपने नाम किया।

दीप्ति शर्मा महिला विश्व कप 2025 में सर्वाधिक 22 विकेट लेकर शीर्ष गेंदबाज रहीं। इसके अलावा, उन्होंने इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ अर्धशतकीय पारियां खेलीं।

--आईएएनएस

