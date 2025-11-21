पीएम मोदी ने काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं और प्रतिभागियों को दी बधाई

नई दिल्ली, 21 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के सभी विजेताओं और प्रतिभागियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। पीएम मोदी ने कहा कि इसमें हिस्सा लेने वाले युवा प्रतिभागियों का जो जोश और उत्साह देखने को मिला, वो अद्भुत था। उन्होंने अपनी क्षमता और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के सभी विजेताओं और प्रतिभागियों को मेरी बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसमें हिस्‍सा लेने वाले युवा साथियों का जो जोश और उत्साह देखने को मिला, वो अद्भुत था। उन्होंने अपनी क्षमता और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया।"

उन्होंने दूसरे पोस्ट में लिखा, ''मुझे बहुत खुशी है कि यह आयोजन खेल जगत में देश को नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस सराहनीय पहल ने युवाओं को ऐसा मजबूत मंच प्रदान किया है, जहां वे अपनी प्रतिभा के दम पर सबका मन जीत रहे हैं।''

सांसद खेलकूद प्रतियोगिता ने वाराणसी के ग्रामीण और नगर क्षेत्र के खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान किया है, जिसके माध्यम से नई-नई प्रतिभाओं को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से वाराणसी के विभिन्न खेलों के खिलाड़ी, अनुशासन तथा खेल भावना के साथ अपने प्रदर्शन से भारतवर्ष में काशी का नाम रोशन करते हैं।

सभी आयु वर्ग के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर प्रदेश सरकार की योजना के अंतर्गत निर्धारित खेल विधाओं में ब्लॉक एवं जनपद स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना तथा जनपद स्तरीय विजयी खिलाड़ियों को मंडल एवं राज्य स्तर पर प्रतिभाग कराया जाना है।

इसके साथ ही युवाओं को समाज के प्रति संवेदनशील बनाना, उनका सर्वांगीण विकास करना, उनके अंदर नेतृत्व के गुणों का विकास करना, सामाजिक दायित्वों का बोध कराना तथा उनमें देश प्रेम एवं राष्ट्रभक्ति का भाव जगाना है। ग्रामीण प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा का उच्च स्तरीय प्रदर्शन करने तथा प्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित विधाओं में राज्य स्तरीय युवा उत्सव तथा राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रतिभाग कराया जाना है।

