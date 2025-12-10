पुडुचेरी: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मौका नहीं मिलने पर क्रिकेटरों का कोच पर हमला

पुड्डचेरी, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय घरेलू क्रिकेट के प्रतिष्ठित टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए राज्य की टीम में चयन न होने का गुस्सा पुड्डचेरी के तीन क्रिकेटरों ने अंडर-19 के हेड कोच पर उतारा है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पांडिचेरी (कैप) के अंडर-19 हेड कोच, एस वेंकटरमण पर कथित तौर पर तीन स्थानीय क्रिकेटरों ने हमला किया। ये क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में चयन न होने से नाराज थे। हमला सुबह करीब 11 बजे कैप कॉम्प्लेक्स में इनडोर नेट्स के अंदर हुआ। कोच एस वेंकटरमन के सिर में चोट लगी है और कंधा फ्रैक्चर हो गया है। कोच को 20 टांके लगे हैं।

घटना की प्राथमिकी सेदारपेट थाने में कराई गई है। शिकायत में वेंकटरमण ने तीन स्थानीय क्रिकेटरों, कार्तिकेयन जयसुंदरम, ए. अरविंदराज, और एस. संतोष कुमारन, का नाम हमलावर के रूप में दर्ज कराया है। कोच का दावा है कि हमले के लिए क्रिकेटरों को भारतीदासन पांडिचेरी क्रिकेटर्स फोरम के सचिव जी. चंद्रन ने उकसाया।

रिपोर्ट के मुताबिक, वेंकटरमण ने अपनी शिकायत में कहा, "8 दिसंबर, 2025 को सुबह करीब 11 बजे, मैं कैप कॉम्प्लेक्स के अंदर इनडोर नेट्स में था, तभी पांडिचेरी के सीनियर क्रिकेटर कार्तिकेयन, अरविंदराज और संतोष कुमारन आए और मुझे गाली देने लगे, और जोर देकर कहा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टीम में उनका चयन न होने की वजह मैं था।

हेड कोच ने कहा, "जब अरविंदराज ने मुझे पकड़ा, तो कार्तिकेयन ने संतोष कुमारन का बैट लिया और मुझे जान से मारने के इरादे से हमला कर दिया। उन्होंने मुझे मारा और कहा कि चंद्रन ने उनसे कहा था कि उन्हें मौका तभी मिलेगा जब वे मुझे मार देंगे।"

भारतीदासन पांडिचेरी क्रिकेटर्स फोरम के सेंथिल कुमारन ने चंद्रन के खिलाफ लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा, "वेंकटरमण के खिलाफ पहले से कई केस दर्ज हैं। वह अक्सर स्थानीय क्रिकेटरों के साथ बदतमीजी करने और गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। चंद्रन के खिलाफ उनकी नाराजगी भी जगजाहिर है। हमने पिछले सात सालों में कैप के अंदर के कई मुद्दे बीसीसीआई के सामने उठाए हैं। इस वजह से भी उनकी हमसे नाराजगी है।"

हमलावरों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है।

--आईएएनएस

पीएके