पांचवां टी20 मैच : ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, रिंकू सिंह की टीम इंडिया में वापसी

नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को ब्रिस्बेन में खेले जा रहे पांचवें टी20 मैच में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि भारतीय टीम में तिलक वर्मा के स्थान पर रिंकू सिंह की वापसी हुई है।

भारतीय टीम फिलहाल पांच मुकाबलों की सीरीज में 2-1 से आगे है। ऐसे में यह मैच निर्णायक बन गया है। एक ओर टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम करना चाहेगी। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम की कोशिश इस मैच को अपने नाम करते हुए सीरीज बराबरी पर खत्म करने की होगी।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मुकाबला 4 विकेट से जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल की, लेकिन टीम इंडिया ने अगले ही मैच को 5 विकेट से अपने नाम करते हुए सीरीज में बराबरी कर ली। भारत ने सीरीज का चौथा मैच 48 रन से जीतकर सीरीज में पहली बार बढ़त हासिल की है।

यह पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल रही है। पिच पर उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन बल्लेबाज अगर जम गए, तो एक बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा। यहां शनिवार को बारिश की आशंका है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच अब तक कुल 36 टी20 मैच खेले गए हैं। टीम इंडिया ने 22 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 12 मैच जीते। 2 मैच बेनतीजा रहे हैं।

भारत की प्लेइंग इलेवन : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन : मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वार्शुइस , जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस और एडम जांपा।

--आईएएनएस

आरएसजी