पांचवां खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल राजस्थान में 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित होगा

Oct 17, 2025, 01:58 AM

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। पांचवें खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल राजस्थान के सात शहरों में 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिताएं 23 पदक विजेता खेलों और एक प्रदर्शन खेल (खो-खो) में आयोजित की जाएंगी।

इस साल की शुरुआत में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेलों की तरह, विश्वविद्यालय खेल भी राजस्थान के सात शहरों—जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में आयोजित किए जाएंगे। 12 दिनों तक चलने वाले इस विश्वविद्यालय खेल में 5,000 से अधिक एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है।

केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा, "खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भारत के खेल पथ में एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। दुनिया भर में, विश्वविद्यालय चैंपियन तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल हमारे युवा एथलीटों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। राजस्थान संस्करण भारत के बढ़ते खेल परिदृश्य को उजागर करेगा और विश्व स्तर पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने की आकांक्षा रखने वाले कई लोगों के लिए गौरव की ओर एक कदम होगा।"

खेल मंत्री ने कहा, "माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के तहत, खेलो इंडिया पहल ने एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है जो भागीदारी, प्रतिभा विकास और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करता है। राजस्थान में विश्वविद्यालय खेल हजारों छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ खेलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे और प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करेंगे।"

खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2025 में, 23 पदक विजेता खेल और एक प्रदर्शन खेल होगा। पदक प्राप्त खेलों में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, मल्लखंब, रग्बी, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, टेनिस, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती, योगासन, साइकिलिंग, बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और कयाकिंग शामिल हैं।

खो-खो एक प्रदर्शन प्रतियोगिता होगी। पहली बार, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल (केआईयूजी) कार्यक्रम में बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, कयाकिंग और साइकिलिंग को शामिल किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर भारत में आयोजित पिछले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय विजेता बना था। लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे थे।

--आईएएनएस

पीएके

