ओवेन डॉकिन्स बने स्कॉटलैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के नए हेड कोच

नई दिल्ली, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। स्कॉटलैंड ने ओवेन डॉकिन्स को पुरुष नेशनल टीम का हेड कोच नियुक्त किया है। वह डग वॉटसन की जगह लेंगे, जिन्होंने दो साल के कार्यकाल के बाद सितंबर में टीम का साथ छोड़ दिया था। इससे पहले डॉकिन्स स्कॉटलैंड के साथ बतौर कंसल्टेंट काम कर चुके हैं।

ओवेन डॉकिन्स इंग्लैंड के घरेलू क्रिकेट सर्कल में मशहूर नाम हैं। उन्होंने 2006 से ग्लूस्टरशायर में फुल-टाइम कोचिंग दी है। ओवेन डॉकिन्स मानते हैं कि वह अपने मार्गदर्शन में स्कॉटलैंड की तकदीर बदल सकते हैं। इस टीम में डॉकिन्स की मदद स्कॉटलैंड के पूर्व कप्तान गॉर्डन ड्रमंड करेंगे।

इस भूमिका के मिलने पर ओवेन डॉकिन्स ने खुशी जताते हुए कहा, "मुझे लगता है कि टीम और मैं जहां हैं, उसके लिए यह सही मौका है। मुझे सच में लगता है कि मैं टीम के प्रदर्शन पर असर डाल सकता हूं।"

यूरोपियन टीम ने टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर में निराशाजनक प्रदर्शन किया। इस टीम का ग्वेर्नसे के खिलाफ मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया था। इसके बाद स्कॉटलैंड ने नीदरलैंड को 6 रन से मात दी, लेकिन यहां से टीम ने इटली के विरुद्ध 12 रन से मुकाबला गंवाने के बाद जर्सी के खिलाफ 1 विकेट से मैच हारा।

23 नवंबर 1978 को ग्लॉस्टरशायर में जन्मे ओवेन डॉकिन्स ने साल 2002 से 2004 के बीच लिस्ट-ए क्रिकेट खेला। हालांकि, लिस्ट-ए करियर के 5 मुकाबलों में उनका प्रदर्शन उत्साहजनक नहीं रहा। उन्होंने 3 पारियों में 9.66 की औसत के साथ महज 29 रन बनाए। इस दौरान गेंद से डॉकिन्स ने एक विकेट भी हासिल किया था।

ओवेन डॉकिन्स ने कहा, "हमारे पास अभी भी एक बहुत टैलेंटेड सीनियर ग्रुप है, जिसे हम सच में आगे बढ़ाने और फिर से आगे बढ़ने के लिए काम कर सकते हैं। मेरे लिए साल 2027 और 2028 के आगामी टूर्नामेंट के साथ यह टाइमिंग एकदम सही है। हमारे सामने कुछ बड़े लक्ष्य हैं, जिन्हें हमें हासिल करना है।"

--आईएएनएस

आरएसजी/डीएससी