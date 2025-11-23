One Indore Run : मैराथन में दौड़े 15 हजार से ज्यादा लोग, स्वच्छता, सेहत और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश

खेल

Nov 23, 2025, 04:17 PM
वन इंदौर-रन इंदौर : मैराथन में दौड़े 15 हजार से ज्यादा लोग, स्वच्छता, सेहत और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश

इंदौर: 'वन इंदौर-रन इंदौर' कैंपेन के तहत रविवार सुबह दशहरा मैदान से मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें 15 हजार से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन का उद्देश्य साफ-सफाई, सेहत और पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना था। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस मैराथन दौड़ में शामिल होने वाले प्रतिभागियों की हिम्मत बढ़ाने के लिए वर्चुअल माध्यम के जरिए जुड़े।

इस दौड़ में छोटे बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों ने हिस्सा लिया। इनमें सेना के जवान, डॉक्टर, वकील और दिव्यांगजन भी शामिल थे। इस मैराथन में 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर की अलग-अलग श्रेणियों की दौड़ में सभी उम्र के धावकों ने हिस्सा लिया। यह मैराथन यूनाइटेड इंदौर फोरम की पहल पर आयोजित की गई।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, "इंदौर के लोगों की सबसे बड़ी ताकत 'यह शहर हमारा है' की भावना है। हम चाहते हैं कि यह भावना और अधिक मजबूत हो। यही सोच शहर को हर क्षेत्र में आगे रखती है। क्लीन इंदौर, ग्रीन इंदौर और सोलर इंदौर जैसे इनिशिएटिव के साथ शहर तेजी से आगे बढ़ेगा।"

इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, "वन इंदौर, रन इंदौर के तौर पर और शहर को साफ-स्वस्थ बनाए रखने के लिए रविवार को दशहरा मैदान से हजारों लोगों ने 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया। एक बार फिर, इंदौर ने दिखा दिया है कि वह नंबर वन क्यों है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी हिस्सा लेने वालों को मार्गदर्शन दिया है। 'वन इंदौर, रन इंदौर' का संदेश देते हुए हमने इंदौर को हमेशा नंबर-1 बनाए रखने का संकल्प लिया है। हर वर्ग और हर समाज के लोगों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया है। इसमें 15 हजार से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है।"

मैराथन दौड़ पूरी होने के बाद सभी प्रतिभागियों को रनिंग किट और फिनिशिंग मेडल दिया गया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर मेडिकल टीम सक्रिय रही।

