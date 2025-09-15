ओमान बनाम यूएई : एशिया कप में खाता खोलने को बेताब दोनों टीमें

नई दिल्ली, 15 सितंबर (आईएएनएस)। एशिया कप 2025 के सातवें मैच में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का सामना ओमान से होगा। यह मुकाबला सोमवार को आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाना है।

ओमान की टीम अपने पहले मैच में पाकिस्तान के हाथों 93 रन से हार का सामना कर चुकी है। वहीं, यूएई की टीम को टूर्नामेंट के अपने शुरुआती मुकाबले में टीम इंडिया के हाथों 9 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी थी।

ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल पर नजर डालें, तो टीम इंडिया शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर शीर्ष पर मौजूद है। वहीं, पाकिस्तान की टीम दो में से एक मैच जीतकर दूसरे पायदान पर मौजूद है। पाकिस्तान ने रविवार को टीम इंडिया के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना किया है। ओमान और यूएई की टीमें क्रमश: तीसरे और चौथे स्थान पर मौजूद हैं।

इस मुकाबले में यूएई को बल्लेबाजी में मुहम्मद वसीम और आसिफ खान से काफी उम्मीदें होंगी। वहीं, गेंदबाजी में हैदर अली और मुहम्मद रोहिद मैच का पासा पलटने का माद्दा रखते हैं।

दूसरी ओर, जतिंदर सिंह और विनायक शुक्ला ओमान की बल्लेबाजी को मजबूती देते नजर आ सकते हैं, जबकि गेंदबाजी में शकील अहमद और आमिर कलीम टीम की सबसे बड़ी उम्मीद होंगे।

आबू धाबी की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल होती है, लेकिन कभी-कभी इसमें धीमी गति के गेंदबाज भी अपना जलवा दिखा सकते हैं।

आबू धाबी में सोमवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका नहीं है।

ओमान और यूएई की टीम साल 2015 से अब तक एक-दूसरे के खिलाफ 9 टी20 मैच खेल चुकी हैं। इस दौरान 5 मैच यूएई के नाम रहे, जबकि 4 मुकाबले ओमान ने जीते।

संयुक्त अरब अमीरात की टीम : अलीशान शरफू, मुहम्मद वसीम (कप्तान), मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, ध्रुव पाराशर, सिमरनजीत सिंह, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद रोहिद खान, मुहम्मद फारूक, आर्यांश शर्मा, मतिउल्लाह खान, एथन डिसूजा, मुहम्मद जवादुल्लाह, सगीर खान।

ओमान की टीम : आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), शाह फैसल, हसनैन शाह, मोहम्मद नदीम, जिक्रिया इस्लाम, सुफियान महमूद, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, करण सोनावले, आशीष ओडेदरा, मोहम्मद इमरान, आर्यन बिष्ट, नदीम खान, सुफियान यूसुफ।

--आईएएनएस

आरएसजी