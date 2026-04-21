ओलंपिक 2028 पर हमारी नजर, लैक्रोस टीम 2026 एशियन गेम्स की तैयारी में: अनुदीप रेड्डी

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत के अनुदीप रेड्डी न सिर्फ ओलंपिक का सपना देख रहे हैं, बल्कि देश में लैक्रोस के विकास में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। नेशनल टीम 2026 एशियन गेम्स की तैयारी कर रही है। रेड्डी ने बताया कि वह एक ऐसा सिस्टम बनाने पर काम कर रहे हैं जो कुछ ही सालों में भारत को लैक्रोस का पावरहाउस बना देगा।

कानून के विद्यार्थी और पहले हॉकी खिलाड़ी रहे रेड्डी, ओलंपिक गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे वैश्विक मल्टी-स्पोर्ट इवेंट से जुड़े कम जाने-पहचाने खेलों की जानकारी लेने के क्रम में लैक्रोस के बारे में जान गए।

ओलंपिक्स डॉट कॉम को रेड्डी ने बताया, "मैं एक दिन बोर हो रहा था और ऐसे नए खेल खोजने लगा जो ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे मल्टी-स्पोर्ट इवेंट का हिस्सा हों। तभी मेरी नजर लैक्रोस पर पड़ी। ओलंपिक किसी भी एथलीट के लिए सबसे बड़ा स्टेज होता है। यह मेरे लिए इस खेल को अपनाने की मुख्य वजहों में से एक था।"

रेड्डी तेजी से इस खेल में आगे बढ़े और कुछ ही महीनों में नेशनल सेटअप में जगह बना ली। सिर्फ तीन साल बाद, उन्होंने भारत को एशियन लैक्रोस गेम्स में ऐतिहासिक जीत दिलाई, जो देश में अभी भी अपने शुरुआती दौर में चल रहे एक खेल के लिए एक बड़ा मील का पत्थर था।

निजी उपलब्धियों से आगे देखते हुए, रेड्डी लैक्रोस को लंबे समय तक असर डालने वाले एक खेल के तौर पर देखते हैं।

उन्होंने कहा, "अगर आप लैक्रोस जैसे उभरते हुए खेल में आते हैं, तो आप असल में शुरू से सिस्टम बना सकते हैं और निचले स्तर से खिलाड़ियों को ला सकते हैं। आप पहले से बने सिस्टम में आने की कोशिश करने की तुलना में बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। हम एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें भारत असल में कुछ सालों में एक बड़ी शक्ति बन जाए।"

रेड्डी ने कहा, "यह सब नया है, खिलाड़ियों को कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। हम हर महीने औसतन पांच से सात दिन खेल को बढ़ावा देने में बिताते हैं। खिलाड़ियों के अलग-अलग राज्यों में फैले होने से लॉजिस्टिक जैसी मुश्किलों के बावजूद, टीम ने साझा मकसद और नियमित बातचीत के जरिए मजबूत एकता बनाई है। मैदान पर, भारत की तेजी से बढ़त ने पहले ही सभी का ध्यान खींचा है। शुरुआती इंटरनेशनल मैचों में सीखने के अनुभव के बाद, टीम ने एशियन लैक्रोस गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। यह पल यादगार था।"

उन्होंने कहा, "जीतने के बाद राष्ट्रगान सुनना, राष्ट्रीय झंडा लहराना – उन पलों को, मुझे नहीं लगता कि कोई भी खिलाड़ी, चाहे वह कप्तान हो या नहीं, पूरी तरह से बता सकता है। यह कुछ ऐसा है जिसे आपको अनुभव करना होगा।"

2026 एशियन गेम्स पास आ रहे हैं, रेड्डी को मुश्किल चुनौती की उम्मीद है लेकिन वे आशावादी बने हुए हैं।

उन्होंने कहा, "एशियन गेम्स में, कुछ मजबूत टीमों में चीन, हांगकांग और फिलीपींस शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत है। न्यूजीलैंड लैक्रोस में एक उभरता हुआ देश है। हमारा ध्यान ओलंपिक 2028 में लैक्रोस टीम के साथ क्वालीफाई करने पर है। हमें इसका पक्का यकीन है। समय कम है, लेकिन जो कुछ भी हमारे नियंत्रण में है, हम उसे बेहतर बनाने और उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा लक्ष्य है। अगर लॉस एंजिल्स 2028 नहीं तो ब्रिस्बेन 2032, या 2036 तक, हम क्वालीफाई करने की कोशिश करते रहेंगे।"

भारत ने इस फरवरी में सऊदी अरब के रियाद में हुए एशियन लैक्रोस गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया। पुरुषों और महिलाओं दोनों ने सिक्सेस इवेंट्स में स्वर्ण पदक जीते।

भारत के आने वाले खास इवेंट्स में अप्रैल में चीन के चेंगदू में होने वाले तीसरे एशियन लैक्रोस गेम्स और इस अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली एशिया-पैसिफिक सिक्सेस लैक्रोस चैंपियनशिप शामिल हैं। ये टूर्नामेंट लॉस एंजिल्स के लिए क्वालिफिकेशन इवेंट के तौर पर भी काम करेंगे।

भारत में 2008 में शुरू हुआ यह खेल हाल के वर्षों में तेजी से आगे बढ़ा है, लेकिन सुविधाओं की कमी की चुनौतियों का सामना कर रहा है।

--आईएएनएस

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