खेल

ऑस्ट्रेलियन विमेंस ओपन में दीक्षा 5 भारतीय खिलाड़ियों के दल को लीड करेंगी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 12, 2026, 11:09 AM

एडिलेड, 11 मार्च (आईएएनएस)। दीक्षा डागर एक बार फिर विमेंस ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी, क्योंकि लेडीज यूरोपियन टूर का ऑस्ट्रेलिया चरण जारी है। इस सप्ताह टूर्नामेंट में भारत की कुल 5 खिलाड़ी हिस्सा लेंगी। दीक्षा के अलावा प्रणवी उर्स, अवनि प्रशांत और हिताशी बक्शी भी ऑस्ट्रेलिया में खेल रही हैं, जबकि वाणी कपूर को इस सप्ताह आमंत्रित खिलाड़ी के तौर पर मौका मिला है।

पिछले सप्ताह दीक्षा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप-5 में जगह बनाई थी, जिसकी बदौलत वह अब ऑर्डर ऑफ मेरिट की टॉप-10 में पहुंच गई हैं। इस प्रदर्शन से उनका आत्मविश्वास भी काफी बढ़ा है और उनसे इस सप्ताह भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।

इस हफ्ते 7 मेजर चैंपियंस हन्ना ग्रीन, ग्रेस किम और मिंजी ली एडिलेड में मैदान में उतरेंगी, जो 2020 के बाद पहली बार मेजबानी कर रहा है।

होम फ्रंट पर देखने के लिए सिर्फ मेजर चैंपियंस ही नहीं हैं, केल्सी बेनेट भी एक 'स्पेशल' पहली लेडीज यूरोपियन टूर (एलईटी) जीत के बाद तरोताजा होकर खेल रही हैं। 26 वर्षीय खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन विमेंस क्लासिक में सर्किट पर अपनी पहली शानदार जीत हासिल की, जहां उन्होंने आखिरी दिन परिवार और दोस्तों के सामने चार शॉट से जीत हासिल की।

अब कूयोंगा गोल्फ क्लब में अपने होम ओपन में जाने से पहले, बेनेट, जो 2026 एलईटी ऑर्डर ऑफ मेरिट में सबसे आगे हैं, हर तरफ से आत्मविश्वास से भरी हुई हैं क्योंकि वह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के एक मजबूत ग्रुप के साथ खेलेंगी।

बेनेट इस हफ्ते के विमेंस ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने वाली 31 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में से एक हैं, जहां उनके साथ वर्ल्ड नंबर 4 मिंजी ली, वर्ल्ड नंबर 9 हन्ना ग्रीन, मेजर चैंपियन ग्रेस किम और दो बार की एलईटी विनर स्टेफनी किरियाकोउ हैं।

विमेंस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2016 में पहली बार इस हफ्ते एलईटी शेड्यूल में वापस आ रहा है। एडिलेड का शानदार कूयोंगा गोल्फ क्लब इसे होस्ट कर रहा है, जहां बेनेट को सभी के लिए एक मुश्किल चुनौती की उम्मीद है। 144 खिलाड़ियों के लिए 1.7 मिलियन डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर का प्राइज फंड है। इस हफ्ते कूयोंगा गोल्फ क्लब वेन्यू है और यह किरियाकोउ के लिए एक नया कोर्स है, लेकिन वह अपने होम ओपन में खेलने के लिए उत्सुक हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...