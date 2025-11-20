खेल

ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500: आयुष, लक्ष्य और सात्विक-चिराग की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 20, 2025, 04:41 PM

सिडनी, 20 नवंबर (आईएएनएस)। आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। दोनों के बीच शुक्रवार को बेहद रोमांचक क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा।

विश्व रैंकिंग में 14वें स्थान पर काबिज लक्ष्य सेन ने चीनी ताइपे के 27वीं रैंक वाले ची यू-जेन को 21-17, 13-21, 21-13 से हराया। आयुष शेट्टी ने जापान के कोडाई नराओका पर जीत दर्ज की। 1 घंटे 8 मिनट तक चले मैच में आयुष ने 21-17, 21-16 से जीत दर्ज की।

लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी के बीच शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। इस मुकाबले पर भारतीय फैंस की खास नजर रहेगी। जीत या हार, दोनों ही स्थितियों में भारतीय खिलाड़ी ही आगे के चरण में जाएगा।

पुरुषों के डबल्स में, टॉप सीड सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने चीनी ताइपे के 50वीं रैंक वाले सु चिंग हेंग और वू गुआन शुन को 21-18, 21-11 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सिडनी के ओलंपिक बुलेवार्ड स्थित क्वेसेंटर में खेला गया ये मुकाबला 37 मिनट तक चला। भारतीय जोड़ी का अगला मुकाबला इंडोनेशिया की पांचवीं सीड फजर अल्फियन और मुहम्मद शोहिबुल फिकरी की जोड़ी से होगा।

एशियाई खेलों के मौजूदा चैंपियन सात्विक-चिराग की शुरुआत धीमी रही थी और पहला गेम वे 9-15 से पिछड़ रहे थे। लेकिन, इसके बाद उन्होंने खेल की रफ्तार बढ़ाई और बढ़त बना ली। दूसरा गेम एकतरफा रहा और भारतीय जोड़ी ने शुरुआत से अंत तक बढ़त बनाए रखी और मैच जीता।

सीनियर खिलाड़ी एच.एस. प्रणय और किदांबी श्रीकांत टूर्नामेंट से बाहर हो गए।

विश्व नंबर 35 एचएस प्रणॉय इंडोनेशिया के 17वीं रैंक वाले अल्वी फरहान से 21-19, 21-10 से हार गए। वहीं पूर्व विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत जापान के शोगो ओगावा से 20-22, 16-21 से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए।

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...