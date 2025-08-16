खेल

ऑस्ट्रेलियाई टीम की प्लेइंग-11 में जगह बनाना आसान नहीं : आरोन हार्डी

Aug 16, 2025, 09:17 AM

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। ऑलराउंडर आरोन हार्डी का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। उन्हें जो भी मौका मिलेगा, उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करूंगा।

शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए हार्डी ने कहा, "ऑस्ट्रेलिया टीम में जगह बनाने वाले कई खिलाड़ी पूर्व में अनुभव कर चुके हैं कि प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना आसान नहीं है। जोश इंगलिस अपने शुरुआती दौर में ऐसा अनुभव कर चुके हैं। मैं मिले हुए मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करूंगा।"

आरोन हार्डी को पिछले कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया की सीमित ओवरों की टीम में लगातार मौका मिला है। वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही टी20 और वनडे सीरीज के लिए भी टीम का हिस्सा हैं। हालांकि, हार्डी को प्लेइंग इलेवन में बेहद मुश्किल से जगह मिलती है। टी20 और वनडे मिलाकर कुल 12 मैचों में सिर्फ 4 मैचों में उन्हें खेलने का मौका मिला है।

आरोन हार्डी ने जब भी मौका मिला है, गेंदबाजी से प्रभावित किया है। उन्होंने आगे कहा, "मुझे ऑफ-द-टॉप गेंदबाजी करना पसंद है। जब गेंद स्विंग कर रही होती है, तो गेंदबाजी में काफी मजा आता है। स्विंग नहीं मिलने के बाद चुनौतियां शुरू हो जाती हैं। हालांकि, मुझे इस बात पर गर्व है कि पहले ओवर से लेकर बीसवें ओवर तक, मैं कहीं भी गेंदबाजी कर सकता हूं।"

आरोन हार्डी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 13 वनडे और 15 टी20 खेले हैं। वनडे में उन्होंने 10 पारियों में 166 रन बनाए हैं और 10 विकेट लिए हैं। वहीं, 15 टी20 मैचों की 10 पारियों में 179 रन बनाने के साथ ही 13 विकेट उन्होंने झटके हैं।

