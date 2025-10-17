ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ भारत, पिच को लेकर चिंता नहीं : अक्षर पटेल

पर्थ, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल का मानना है कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ है। खिलाड़ी पिचों को लेकर कम चिंतित हैं। टीम रविवार से शुरू हो रही तीन मुकाबलों की सीरीज के लिए सही रणनीति बनाने पर फोकस कर रही है।

शुक्रवार को पर्थ में भारत के ट्रेनिंग सेशन के बाद, अक्षर पटेल ने इस महत्वपूर्ण सीरीज के लिए टीम की तैयारियों के बारे में बात करते हुए पत्रकारों से कहा, "मुझे लगता है कि 2015 (ऑस्ट्रेलिया में उनका पहला दौरा) के बाद से काफी बदलाव हुए हैं। जब हम आते थे, तो पिचों, परिस्थितियों और उछाल के बारे में बात होती थी। उस समय तक हम यहां कम खेलते थे।"

उन्होंने कहा, "हमने वर्ल्ड कप 2015 के बाद यहां नियमित रूप से खेलना शुरू किया। सीरीज लंबी होने लगी, जिसके बाद बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब जब हम आते हैं, तो हमें अलग परिस्थितियों के जैसा महसूस नहीं होता। हमें और अधिक तैयार रहना होगा। अब हम इस बारे में सोच रहे हैं कि हम कहां रन बना सकते हैं। हम रणनीति और टाइमिंग पर बात कर रहे हैं। हम पिच की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे रणनीति बनाई जा सकती हैं।"

ऑलराउंडर का मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी में यह सीरीज नए वनडे कप्तान शुभमन गिल के विकास के लिए बेहद अहम होगी।

उन्होंने कहा, "यह गिल के लिए बहुत अच्छा है। रोहित भाई और विराट भाई टीम में हैं। वह कप्तान भी रहे हैं। वह अपना योगदान भी दे सकते हैं। ऐसे में गिल की कप्तानी का यह बहुत अच्छा विकास है। गिल की कप्तानी की अब तक की अच्छी बात यह रही है कि उन पर दबाव नहीं डाला गया है।"

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर को पर्थ में पहला वनडे खेला जाएगा। इसके बाद 23 अक्टूबर को दोनों देश एडिलेड में आमने-सामने होंगे, जबकि 25 अक्टूबर को सिडनी में सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच आयोजित होगा।

--आईएएनएस

आरएसजी