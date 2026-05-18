ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान, सलीमा टेटे के हाथों में कमान

नई दिल्ली, 18 मई (आईएएनएस)। हॉकी इंडिया ने सोमवार को आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय विमेंस हॉकी टीम की घोषणा की। भारत को ऑस्ट्रेलिया से 4 मुकाबलों की सीरीज खेलनी है, जिसका आगाज 26 मई से होना है।

सीरीज के सभी चार मुकाबले पर्थ हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहला मैच 26, दूसरा मुकाबला 27 मई, तीसरा मैच 29 और अंतिम मुकाबला 30 मई को खेला जाएगा। इस दौरे को एफआईएच हॉकी विमेंस नेशंस कप 2025-26 के लिहाज से अहम माना जा रहा है, जो 15 से 21 जून तक ऑकलैंड में होना है।

भारतीय टीम इस साल की शुरुआत में अर्जेंटीना में शानदार प्रदर्शन के बाद इस दौरे पर जा रही है, जहां उन्होंने अपनी चार मुकाबलों की सीरीज में दो जीत हासिल करने के लिए कड़ी चुनौती पेश की थी। इसके बाद से भारतीय टीम भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) बेंगलुरु में नेशनल कैंप में कड़ी ट्रेनिंग कर रही है, और आगे के व्यस्त इंटरनेशनल सीजन की तैयारी के लिए अपने खेल के खास पहलुओं को बेहतर बना रही है।

2022 कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सलीमा टेटे आने वाले दौरे के लिए टीम की अगुवाई करेंगी। उनके पास सविता, सुशीला चानू पुखरामबम, लालरेमसियामी और नवनीत कौर जैसी अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ सोनम, हिना बानो और लालथंतलुआंगी जैसी रोमांचक युवा प्रतिभाएं भी होंगी।

गोलकीपिंग विभाग में सविता और बीचू देवी खारीबाम भरोसेमंद विकल्प होंगी। डिफेंस में, निक्की प्रधान, इशिका चौधरी, सुशीला चानू पुखरामबम, लालथंतलुआंगी और ज्योति, शिल्पी डबास के साथ खेलेंगी, जिन्हें पहली बार सीनियर टीम में जगह मिली है। लालथंतलुआंगी को भी पहली बार सीनियर टीम में मौका दिया गया है।

सलीमा टेटे नेहा और लालरेमसियामी जैसी अनुभवी खिलाड़ियों के साथ मिडफील्ड विभाग की अगुवाई करेंगी, जबकि साक्षी राणा और सुनीता टोप्पो छाप छोड़ना चाहेंगी। दीपिका सोरेंग और सोनम को भी मिडफील्ड यूनिट में शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी सीनियर इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया है।

नवनीत कौर से उम्मीद की जाएगी कि वह अपनी शानदार गोल करने वाली फॉर्म को इस दौरे पर भी बरकरार रखें, क्योंकि वह फॉरवर्ड लाइन को लीड करेंगी जिसमें बलजीत कौर; दीपिका; अन्नू; इशिका; हिना बानो, जिन्होंने अभी सीनियर इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया है; और रुतुजा दादासो पिसल शामिल हैं।

स्क्वाड पर अपने विचार शेयर करते हुए मुख्य कोच शोर्ड मारिन ने कहा, "हमने अनुभवी और युवा खिलाड़ियों वाला संतुलित स्क्वाड चुना है, जिनमें से कुछ को इंटरनेशनल लेवल पर अपना पहला मौका मिलेगा। खिलाड़ियों के लिए खुद को डेवलप करते रहना जरूरी है और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका इंटरनेशनल मुकाबलों में दबाव के अंदर खेलना है। इन खिलाड़ियों के पास अब अपना बेस्ट दिखाने का मौका है, और मैं उनके प्रदर्शन को देखने के लिए उत्साहित हूं।"

ऑस्ट्रेलिया 2026 दौरे के लिए भारतीय टीम का 22 खिलाड़ियों का स्क्वॉड

गोलकीपर: सविता, बिचू देवी खारीबाम

डिफेंडर: निक्की प्रधान, इशिका चौधरी, सुशीला चानू पुखरामबम, लालथंतलुआंगी, ज्योति, शिल्पी डबास

मिडफील्डर: सलीमा टेटे, लालरेमसियामी, नेहा, साक्षी राणा, सुनीता टोप्पो, दीपिका सोरेंग, सोनम

फॉरवर्ड: नवनीत कौर, बलजीत कौर, दीपिका, अन्नू, इशिका, हिना बानो, रुतुजा दादासो पिसल

--आईएएनएस

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