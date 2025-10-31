ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में जारी दूसरे टी20 मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है। भारत ने इस मुकाबले में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम एक बदलाव के साथ उतरी है। जोश फिलिप के स्थान पर मैथ्यू शॉर्ट को ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है।

सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था। इस मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने 9.4 ओवरों में 1 विकेट खोकर 97 रन बना लिए थे, लेकिन बार-बार बारिश की वजह से मैच को रद्द करना पड़ा। उस मैच में शुभमन गिल 37, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव 39 रन बनाकर नाबाद रहे थे। ऐसे में अब यह मुकाबला जीतकर दोनों टीमें सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेंगी।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 33 टी20 मैच खेले गए हैं। इस फॉर्मेट में टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने 20 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि 11 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते। शेष 2 मुकाबले बेनतीजा रहे।

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे पर तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज 1-2 से गंवाई थी, जिसके बाद टीम इंडिया 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज जीतकर हिसाब बराबर करना चाहेगी।

इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह अगर 4 विकेट हासिल करते हैं, तो टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके 100 विकेट पूरे हो जाएंगे। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श को 2 हजार टी20 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए। संजू सैमसन को 1,000 रन का आंकड़ा छूने के लिए महज 7 ही रन की दरकार है।

भारत की प्लेइंग इलेवन : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन : मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन और जोश हेजलवुड।

--आईएएनएस

आरएसजी