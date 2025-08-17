खेल

ऑस्ट्रेलिया मैक्सवेल को पाकर 'भाग्यशाली' है : कप्तान मिशेल मार्श

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। कप्तान मिशेल मार्श के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई खेमा 'भाग्यशाली' है कि उसके पास ग्लेन मैक्सवेल जैसा खिलाड़ी है। मैक्सवेल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शनिवार को तीसरे टी20 मैच में छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों में नाबाद 62 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से दो छक्के और आठ चौके निकले। ताबड़तोड़ पारी के चलते उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

मैच जीतने के बाद मार्श ने कहा, "टी20 क्रिकेट के करीबी मुकाबलों में जीत हासिल करना हमेशा अच्छा लगता है। यह थोड़ा अपरंपरागत था, लेकिन मैं मैक्सवेल का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें जीत दिलाई।

कप्तान ने कहा, "आप कभी नहीं जानते कि क्या होने वाला है, लेकिन मैक्सवेल एक विश्वस्तरीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने हर मैच में अलग-अलग स्थान पर बल्लेबाजी की। हम भाग्यशाली हैं कि वह हमारे साथ हैं। वह सब कुछ करते हैं। इस मुकाबले में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया।"

ग्लेन मैक्सवेल ने स्वीकारा कि मैदान पर उतरते समय वह नर्वस में थे। उन्होंने कहा, "यह मैच थोड़ा नर्वस कर देने वाला था। जब हमने लगातार दो विकेट गंवाए और कॉर्बिन बॉश ने शानदार ओवर फेंका, तब रन रेट नौ-दस के आसपास पहुंच गया था। उस वक्त हम दो विकेट खो चुके थे और ज्यादातर स्ट्राइक मुझे ही लेनी थी, लेकिन अंत में बल्ले से कुछ अच्छे शॉट्स लगाकर मैच फिनिश करना अच्छा लगा।"

ग्लेन मैक्सवेल की तूफारी पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टी20 मैच में साउथ अफ्रीका को दो विकेट से शिक्सत दी। इसी के साथ टीम ने तीन मुकाबलों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली।

इस मुकाबले में मैक्सवेल ने दो ओवर गेंदबाजी भी की, जिसमें 7.50 की इकॉनमी के साथ महज 15 रन दिए।

ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पहला मैच 17 रन से अपने नाम कर चुका था, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने अगले मुकाबले को 53 रन से जीता। ऐसे में तीसरा और अंतिम मुकाबला निर्णायक बन चुका था, जिसे जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज अपने नाम कर ली।

