ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ रूका, पहला डे-नाईट टेस्ट हुआ, ईडन गार्डन में कैसा है भारत का रिकॉर्ड?

कोलकाता, 13 नवंबर (आईएएनएस)। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता में खेला जाएगा। कोलकाता टेस्ट शुक्रवार से शुरू हो रहा है। कोलकाता में 5 साल के बाद टेस्ट मैच खेला जाएगा। आखिरी टेस्ट 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया था जिसमें भारतीय टीम पारी और 46 रन से विजयी रही थी। आइए जानते हैं कि कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन में अब तक खेले गए टेस्ट मैचों में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है।

1934 में कोलकाता के ईडन गार्डन में पहला टेस्ट भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, जो ड्रॉ रहा था। 1934 से लेकर 2019 तक इस मैदान पर 42 टेस्ट मैच खेले गए हैं। भारतीय टीम को 13 मैचों में जीत मिली है, जबकि 20 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। 9 मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा है।

दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ईडन गार्डन पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय हैं। 10 टेस्ट मैचों में 110 की औसत से उन्होंने 1,217 रन बनाए। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 281 रन की पारी भी इसमें शामिल है। 7 टेस्ट में 46 विकेट लेकर हरभजन सिंह इस वेन्यू पर सबसे सफल भारतीय गेंदबाज हैं।

कोलकाता में भारतीय टीम को टेस्ट इतिहास की सबसे रोमांचक जीत मिली थी। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए टेस्ट मैच में पहली पारी में फॉलोऑन खेलने के बाद भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। उस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 445 रन बनाए थे। भारत की पहली पारी 171 पर सिमट गई थी। फॉलोऑन खेलते हुए भारत ने दूसरी पारी 7 विकेट पर 657 रन बनाकर घोषित की थी। लक्ष्मण ने 281 और द्रविड़ ने 180 रन की पारी खेली थी। दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 376 रन की रिकॉर्ड और मैच विजयी साझेदारी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 384 का लक्ष्य मिला था। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया 212 पर सिमट गई थी और 171 रन से मैच हार गई थी। हरभजन ने इस मैच में हैट्रिक सहित 13 विकेट लिए। इस जीत के साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लगातार 16 टेस्ट जीत के क्रम को तोड़ा था।

कोलकाता में 2019 में खेला गया आखिरी टेस्ट डे-नाइट था, ये भारत में खेला गया एकमात्र डे-नाइट टेस्ट था। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शुक्रवार से शुरू हो रहे टेस्ट के भी रोमांचक होने की उम्मीद है।

