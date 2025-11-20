ऑस्ट्रेलिया के लिए लकी रहा है पर्थ, इस टीम के खिलाफ मिली है इकलौती हार

नई दिल्ली, 20 नवंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पर्थ में 21 नवंबर से एशेज (2025-26) का पहला टेस्ट खेला जाएगा। अपनी धरती पर ऑस्ट्रेलिया हमेशा से किसी भी विपक्षी टीम के लिए बड़ा खतरा साबित होती है। लेकिन पर्थ ऑस्ट्रेलिया के लिए विशेष है। ऑस्ट्रेलिया ने इस वेन्यू पर सिर्फ एक टेस्ट मैच गंवाया है। इसलिए शुक्रवार से शुरू हो रहा मुकाबला इंग्लैंड के लिए आसान नहीं होने वाला।

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट का एक गौरवशाली और समृद्ध इतिहास रहा है। एशेज सीरीज 1882 से खेली जा रही है। हर दो साल के बाद सीरीज का आयोजन होता है। वेन्यू कभी इंग्लैंड तो कभी ऑस्ट्रेलिया होता है। दोनों देशों के बीच 361 टेस्ट खेले गए हैं। 152 टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया, तो 112 टेस्ट में इंग्लैंड जीती है। 97 टेस्ट ड्रा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पर्थ में पहली बार टेस्ट खेलेंगे।

पर्थ टेस्ट इंग्लैंड के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस वेन्यू पर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बेहतरीन है। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में सिर्फ एक मैच गंवाया है। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज करने वाली इकलौती टीम भारत है। 2024 में भारत ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। इसके अलावा, भारत (2018), पाकिस्तान (2023), वेस्टइंडीज (2022), और न्यूजीलैंड (2019) के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट में पर्थ में जीत दर्ज की है। पर्थ में पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में भारत के खिलाफ खेला था। भारत और ऑस्ट्रेलिया इस वेन्यू पर 2 बार आमने-सामने हो चुके हैं और दोनों को 1-1 बार जीत मिली है।

पर्थ में ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक स्कोर 4 विकेट पर 598 है। मार्नस लाबुशेन 4 टेस्ट मैचों में 3 शतक की मदद से 524 रन बनाकर वेन्यू पर ऑस्ट्रेलिया के श्रेष्ठ स्कोरर हैं। 5 टेस्ट मैचों में नाथन लियोन 29 विकेट लेकर शीर्ष गेंदबाज हैं।

--आईएएनएस

पीएके