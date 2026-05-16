ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें अर्जेंटीना वाला प्रदर्शन दोहराना होगा: सलीमा टेटे

नई दिल्ली, 15 मई (आईएएनएस)। भारतीय महिला हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। कप्तान सलीमा टेटे ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम के खेलने का अंदाज नहीं बदलेगा। हम वैसे ही खेलेंगे जैसे अर्जेंटीना में खेले थे। भारतीय टीम ने अर्जेंटीना में आक्रामक खेल दिखाते हुए 2 मैच जीते थे।

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) की तरफ से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलीमा ने आईएएनएस से कहा, "अर्जेंटीना के खिलाफ दो गेम जीतना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसे जारी रखने के लिए, हमें बस वैसे ही खेलना होगा जैसे हम अर्जेंटीना में खेले थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। हमें अपने अनुशासन और गेम प्लान पर फोकस करना होगा। हमें कोच के निर्देश मानने होंगे।"

उन्होंने कहा, "हर कोई जानता है कि अगर हम खुद पर फोकस करें, तो हम सबसे अच्छी हॉकी खेल सकते हैं। हमें यही करना है। हमारी गति बहुत अच्छी है। हमें बस अपना गेम खेलना है। हमें दबाव संभालना होगा। अर्जेंटीना के जूनियर खिलाड़ी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसे खेलना है और दबाव को कैसे संभालना है। हमें अपनी सबसे अच्छी हॉकी खेलनी होगी।"

अर्जेंटीना दौरे से लौटने के बाद भारतीय महिला टीम साई बेंगलुरु में नेशनल कैंप में ट्रेनिंग कर रही है और कमजोरियों को दूर करने की कोशिश कर रही है। टीम के ड्रैग-फ्लिकर 26 मई से 21 जून तक पर्थ (ऑस्ट्रेलिया) और ऑकलैंड (न्यूजीलैंड) में डच लेजेंड ताके ताकेमा के नेतृत्व में एक स्पेशल ड्रैग-फ्लिक ट्रेनिंग क्लिनिक से भी गुजरेंगे।

प्लेइंग इलेवन के बारे में हेड कोच शोर्ड मारिन से कहा, "हर टूर, हर कैंप और हर टूर्नामेंट मेरे लिए अगले टूर या कैंप के लिए एक चयन ट्रायल होता है, तो यह कभी नहीं रुकता। टीम की घोषणा ऑस्ट्रेलिया में सोमवार को होगी। मैं इस बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं कह सकता।"

मारिन ने कहा, "ऑस्ट्रेलिया में लड़कियों को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। उन्हें दिखाना होगा कि वे विश्व-स्तरीय टीमों के खिलाफ क्या कर सकती हैं।"

भारतीय महिला हॉकी टीम 21 मई से 3 जून तक ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम 26 से 30 मई तक 4 मैच खेलेगी। मैच पर्थ हॉकी स्टेडियम में 26, 27, 29 और 30 मई को खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद न्यूजीलैंड में एफआईएच हॉकी महिला नेशंस कप होगा। नेशंस कप का आयोजन 15 से 21 जून तक ऑकलैंड में होना है।

--आईएएनएस

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