ऑस्ट्रेलिया जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी पर जीत शानदार : विराट कोहली

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने महिला वनडे विश्व कप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सराहा है। कोहली ने इसे 'विश्वास और जुनून का सच्चा प्रदर्शन' बताया है।

टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 338 रन पर समेटने के बाद 48.3 ओवरों में 5 विकेट विकेट से जीत दर्ज की। सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के सामने इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं था। इसी के साथ टीम इंडिया ने 2005 और 2017 के बाद तीसरी बार आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप फाइनल में जगह बनाई है, जहां 2 नवंबर को उसका सामना साउथ अफ्रीका से होगा।

विराट कोहली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए लिखा, "ऑस्ट्रेलिया जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी पर हमारी टीम की जीत शानदार है। लड़कियों ने शानदार तरीके से रनों का पीछा किया। एक बड़े मैच में जेमिमा ने शानदार प्रदर्शन किया। विश्वास और जुनून का सच्चा प्रदर्शन। शाबाश टीम इंडिया!"

डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने फोएबे लिचफील्ड की शानदार शतकीय पारी के दम पर विशाल स्कोर बनाया। लिचफील्ड ने 93 गेंदों में 3 छक्कों और 17 चौकों के साथ 119 रन की पारी खेली, जबकि एश्ले गार्डनर ने 63 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। भारत की ओर से श्री चरणी और दीप्ति शर्मा को दो-दो विकेट हाथ लगे।

इसके जवाब में भारत ने 9.2 ओवरों में 59 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। यहां से जेमिमा रोड्रिगेज ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ तीसरे विकेट के लिए 167 रन जोड़ते हुए टीम को जीत की पटरी पर ला दिया।

हरमनप्रीत ने 88 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 89 रन बनाए, जबकि रोड्रिगेज ने 134 गेंदों में 14 चौकों के साथ 127 रन की नाबाद पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की ओर से किम गार्थ और एनाबेल सदरलैंड ने दो-दो विकेट हासिल किए।

