ऑस्ट्रेलिया ए ने दूसरे वनडे में भारत ए को 9 विकेट से हराया

Oct 04, 2025, 06:10 AM

कानपुर, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया ए क्रिकेट टीम ने ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर में भारत के खिलाफ खेली जा रही तीन वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में जीत हासिल की। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा था।

शनिवार को खेले गए मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह 1 और प्रियांश आर्या 0 पर आउट हुए। कप्तान श्रेयस अय्यर भी नहीं चले और 8 रन पर आउट हो गए।

एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में भारत की जीत के नायक रहे तिलक वर्मा ने 122 मैच में 94 रन की पारी खेली। वर्मा ने 4 छक्के और 5 चौके लगाए। रियान पराग ने भी 54 गेंद पर 58 रन की पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों की बदौलत भारत ए ने 45.5 ओवर में 246 रन बनाए।

ऑस्ट्रेलिया के लिए जैक एडवर्ड्स ने 4, विल सदरलैंड-तनवीर सांगा ने 2-2 विकेट लिए।

247 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 5.5 ओवर में बिना नुकसान के 48 रन बना लिए थे। इसके बाद वर्षा के कारण मैच करीब तीन घंटे तक बाधित रहा। डकवर्थ लुईस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया ए की टीम को 25 ओवर में 160 रनों का लक्ष्य मिला।

कंगारू टीम के सलामी बल्लेबाज मैकेंजी हार्वे (70) और कूपर कोनोली (50) की अर्धशतकीय पारी ने 16.4 ओवर में 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। एकमात्र विकेट फ्रेजर का गिरा, वे 20 गेंदों पर 36 रन बनाकर निशांत सिंधु का शिकार बने। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज के रोमांच को जिंदा रखा है। पांच अक्टूबर को सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला जाएगा।

--आईएएनएस

पीएके

