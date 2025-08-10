खेल

ऑस्ट्रेलिया-ए ने भारत-ए को चार रन से हराया, सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप

Aug 10, 2025, 04:51 PM

नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया-ए ने रविवार को मकाय में भारत-ए के खिलाफ तीसरा टी20 मैच चार रन से अपने नाम किया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया।

ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए ऑस्ट्रेलिया-ए ने आठ विकेट खोकर 144 रन बनाए।

टीम ने 37 के स्कोर पर एलिसा हीली का विकेट गंवा दिया, जिन्होंने 21 गेंदों में एक छक्के और तीन चौकों की मदद से 27 रन बनाए।

इसके बाद ताहलिया विल्सन ने 14 रन टीम के खाते में जोड़े, जबकि अनिका लियरॉयड ने 17 गेंदों में 22 रन जुटाए।

मैडलिन पेन्ना टीम के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं, जिन्होंने 32 गेंदों में चार बाउंड्री की मदद से 39 रन बनाए।

भारत-ए के लिए कप्तान राधा यादव और प्रेमा रावत ने तीन-तीन विकेट चटकाए, जबकि सजीवन सजना ने एक शिकार किया।

इसके जवाब में भारतीय टीम निर्धारित ओवरों में आठ विकेट खोकर 140 रन ही बना सकी।

टीम 16 रन तक वृंदा दिनेश (4) और उमा छेत्री (3) का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से शेफाली वर्मा ने राघवी बिष्ट के साथ तीसरे विकेट के लिए 43 रन जुटाते हुए भारत-ए को संभाला।

शेफाली 25 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हुईं, जिसमें एक छक्का और छह चौके शामिल थे। इसके बाद राघवी ने मिन्नू मणी के साथ चौथे विकेट के लिए 48 रन जुटाते हुए टीम को 100 के पार पहुंचा दिया।

राघवी 25 गेंदों में इतने ही रन बनाकर आउट हुईं, जबकि मिन्नू ने 29 गेंदों में 30 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सकीं।

ऑस्ट्रेलिया-ए की ओर से सियाना जिंजर ने सर्वाधिक चार विकेट चटकाए, जबकि लूसी हैमिल्टन और एमी लुईस एडगर को एक-एक विकेट हाथ लगा।

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सीरीज के पहले मैच को 13 रन से जीतने के बाद अगले मुकाबले को 114 रन से अपने नाम किया था।

