ऑस्ट्रेलिया-ए ने भारत-ए को 114 रन से हराकर सीरीज पर कब्जा किया

Aug 10, 2025, 12:29 AM

नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया-ए ने भारत-ए के खिलाफ दूसरा टी20 मुकाबला 114 रन से अपने नाम किया। मकाय स्थित ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में शनिवार को शानदार जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया-ए ने तीन मुकाबलों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया है। सीरीज का अंतिम मुकाबला इसी मैदान पर 10 अगस्त को खेला जाना है।

भारतीय टीम ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया-ए को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। विपक्षी टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। ताहलिया विल्सन और एलिसा हीली ने 10.4 ओवरों में 95 रन जोड़े।

विल्सन 35 गेंदों में छह चौकों की मदद से 43 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद एलिसा ने अनिका लियरॉयड के साथ दूसरे विकेट के लिए 30 रन जोड़े।

एलिसा हीली 44 गेंदों में 70 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हुईं। जब एलिसा पवेलियन लौटीं, उस वक्त तक टीम 14.3 ओवरों में 125 रन बना चुकी थी।

यहां से अनिका ने कोर्टनी वेब के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। अनिका ने 21 गेंदों में 35 रन की पारी खेली, जबकि कोर्टनी ने 13 गेंदों में नाबाद 26 रन बनाए।

विपक्षी टीम की ओर से कप्तान राधा यादव ने सर्वाधिक दो विकेट झटके, जबकि प्रेमा रावत को एक विकेट हाथ लगा।

इसके जवाब में भारत-ए की टीम 15.1 ओवरों में 73 रन पर सिमट गई। भारत के खाते में महज तीन ही रन जुड़े थे, तभी उमा छेत्री (0) आउट हो गईं। टीम ने इसी स्कोर पर शेफाली वर्मा (3) का भी विकेट गंवा दिया।

यहां से टीम संभल नहीं सकी। विकेटों का पतझड़ लग गया और भारत-ए को बड़ी हार झेलनी पड़ी। टीम के लिए वृंदा दिनेश ने 27 गेंदों में सर्वाधिक 21 रन बनाए, जबकि मिन्नू मणि ने 15 गेंदों में 20 रन की पारी खेली।

विजेता टीम की तरफ से किम गार्थ ने तीन ओवरों में सात रन देकर चार शिकार किए, जबकि एमी लुईस एडगर और टेस फ्लिंटॉफ ने दो-दो विकेट चटकाए।

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया-ए ने सीरीज का पहला मैच 13 रन के अंतर से जीता था। ऐसे में भारत-ए के लिए यह मुकाबला बेहद अहम था।

--आईएएनएस

आरएसजी

