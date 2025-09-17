ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ कप्तानी करना बड़ा सम्मान : रजत पाटीदार

बेंगलुरु, 16 सितंबर (आईएएनएस)। रजत पाटीदार के लिए साल 2025 स्वर्णिम रहा है। अपनी कप्तानी में आरसीबी को पहला आईपीएल खिताब जितवाने वाले पाटीदार ने मध्य क्षेत्र को अपनी कप्तानी में दलीप ट्रॉफी का खिताब दिलवाया है। बतौर कप्तान पाटीदार की सफलता को देखते हुए उन्हें ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होने वाली तीन एकदिवसीय मैचों की सीरीज में पहले मैच के लिए भारत 'ए' टीम का कप्तान बनाया गया है।

30 सितंबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज के पहले मैच में कप्तानी का मौका मिलने पर पाटीदार ने कहा, "भारत 'ए' टीम की कप्तानी करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मुझे लगता है कि यह मेरे और टीम के लिए अपनी क्षमता दिखाने और शानदार प्रदर्शन के साथ भारतीय टीम में जगह बनाने का एक शानदार मौका है।"

उन्होंने कहा, "यह साल व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बेहद खास रहा है। मैदान पर मेरी क्षमताओं को पहचाना गया और समान रूप से पुरस्कृत भी किया गया। इसकी शुरुआत प्रथम श्रेणी क्रिकेट में मध्य प्रदेश राज्य टीम की कप्तानी से हुई, फिर आरसीबी ने मुझे कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी। ट्रॉफी जीतना सोने पर सुहागा था। इस दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिसका मुझे आगे चलकर फायदा होगा।"

पाटीदार ने कहा, "मुझे लगता है कि एक टीम के कप्तान के तौर पर सबसे अहम यह है कि खिलाड़ी एक इकाई के रूप में कैसे एकजुट होते हैं। इस सीजन में आरसीबी में हमारा यही सौहार्द और विश्वास रहा है, जहा हम सभी ने एक-दूसरे के लिए आगे आकर सफलता के लिए मिलकर काम किया। भारत 'ए' के ​​खिलाफ होने वाले मैच में भी हम इसी तरह का रवैया अपनाना चाहेंगे। मैं उत्साहित हूं और नई चुनौती का इंतजार कर रहा हूं।"

रजत पाटीदार की कप्तानी में मध्यप्रदेश पिछले सीजन सैयद मुश्ताक अली का फाइनल खेली थी। आरसीबी ने उनकी कप्तानी में 2025 में अपना पहला आईपीएल खिताब जीता। दोनों टूर्नामेंट में कप्तान के साथ-साथ बल्लेबाज के रूप में भी पाटीदार का प्रदर्शन सराहनीय था। दलीप ट्रॉफी में मध्य क्षेत्र को उन्होंने चैंपियन बनाया। फाइनल की पहली पारी में उन्होंने अहम 101 रन बनाए थे।

--आईएएनएस

पीएके/