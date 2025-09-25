ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक वनडे कप : साउथ को हराकर वेस्टर्न ने खोला जीत का खाता

एडिलेड, 24 सितंबर (आईएएनएस)। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने साउथ ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक वनडे कप 2025-26 का छठा मुकाबला 66 रन से अपने नाम किया। इसी के साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने जीत का खाता खोल लिया है।

दो में से एक मैच जीतकर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि शुरुआती दोनों मैच गंवाकर साउथ ऑस्ट्रेलिया सबसे निचले पायदान पर मौजूद है।

करेन रोल्टन ओवल में खेले गए सीजन के छठे मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 9 विकेट खोकर में 298 रन बनाए।

इस टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। सैम फैनिंग ने जोएल कर्टिस के साथ 12.3 ओवरों में 86 रन की साझेदारी की। जोएल 33 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों की मदद से 44 रन बनाकर आउट हुए।

यहां से सैम फैनिंग ने कैमरून बैनक्रॉफ्ट के साथ दूसरे विकेट के लिए 88 रन जोड़ते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

सैम 91 गेंदों में 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 75 रन बनाकर आउट हुए, जबकि बैनक्रॉफ्ट ने 63 रन की पारी खेली। इनके अलावा, हिल्टन कार्टराइट ने 55 रन टीम के खाते में जोड़े।

विपक्षी खेमे से जॉर्डन बकिंघम, हैनो जैकब्स और लॉयड पोप ने 2-2 विकेट हासिल किए।

विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ ऑस्ट्रेलिया 44.3 ओवरों में महज 232 रन पर सिमट गई। इस टीम के लिए मैकेंजी हार्वे ने 65 गेंदों में 1 छक्के और 11 चौकों की मदद से सर्वाधिक 76 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके।

विपक्षी खेमे से जोएल पेरिस ने 42 रन देकर सर्वाधिक 5 विकेट अपने नाम किए, जबकि अल्बर्ट ने 3 विकेट चटकाए।

वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 9 अक्टूबर को अपने अगले मुकाबले में न्यू साउथ वेल्स को चुनौती देगी, जबकि साउथ ऑस्ट्रेलिया का सामना 8 अक्टूबर को विक्टोरिया से होगा। इस मुकाबले में साउथ ऑस्ट्रेलिया जीत का खाता खोलना चाहेगी।

--आईएएनएस

आरएसजी