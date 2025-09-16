ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक वनडे कप : न्यू साउथ वेल्स पर जीत के साथ तस्मानिया के अभियान की शुरुआत

सिडनी, 16 सितंबर (आईएनएस)। ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक वनडे कप 2025-26 के पहले मुकाबले में तस्मानिया ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। इस टीम ने मंगलवार को क्रिकेट सेंट्रल में खेले गए मुकाबले में न्यू साउथ वेल्स को 2 विकेट से शिकस्त दी।

मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यू साउथ वेल्स 49.4 ओवरों में 224 रन पर सिमट गई। टीम ने 42 रन तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे।

यहां से कर्टिस पैटर्सन ने मोइजेस हेनरिक्स के साथ चौथे विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला।

हेनरिक्स 51 गेंदों में 2 छक्कों और 1 चौके की मदद से 41 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद पैटर्सन ने स्कोर को आगे बढ़ाया।

कर्टिस पैटर्सन 125 गेंदों में 110 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 10 चौके शामिल थे। उनके अलावा तनवीर सांघा ने 26 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

विपक्षी खेमे से ब्यू वेबस्टर और नाथन एलिस ने 3-3 विकेट अपने नाम किए, जबकि निखिल चौधरी ने 2 विकेट हासिल किए।

इसके जवाब में तस्मानिया की टीम ने चार गेंदें शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया। तस्मानिया की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। इस टीम ने दूसरे ओवर की लगातार दो गेंदों पर विकेट गंवाए। टीम महज 42 रन तक अपने चार विकेट खो चुकी थी।

यहां से जेक वेदराल्ड ने मैथ्यू वेड के साथ पांचवें विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। वेदराल्ड 51 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मैथ्यू वेड ने 41 गेंदों में 40 रन की पारी खेली।

टीम महज 124 रन तक अपने 8 विकेट गंवाकर संकट में थी। यहां से ब्रैडली होप ने मैथ्यू कुहनेमैन के साथ नौवें विकेट के लिए 101 रन की अटूट साझेदारी करते हुए तस्मानिया को रोमांचक जीत दिलाई।

होप 91 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 49 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि कुहनेमैन ने 71 गेंदों में एक छक्के और 4 चौकों की मदद से 56 रन की नाबाद पारी खेली। विपक्षी खेमे से सीन एबॉट, रयान हैडली और तनवीर सांघा ने 2-2 विकेट हासिल किए।

--आईएएनएस

आरएसजी