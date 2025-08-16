खेल

ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका : टी20 क्रिकेट में मैक्सवेल ने कर ली डेविड वॉर्नर की बराबरी

Aug 16, 2025

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका के खिलाफ केर्न्स में तीसरे टी20 मैच के दौरान ग्लेन मैक्सवेल ने डेविड वॉर्नर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। मैक्सवेल टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा आउटफील्ड कैच लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई बन गए हैं।

ग्लेन मैक्सवेल ने यह कारनामा साउथ अफ्रीकी पारी के 12वें ओवर में किया। उस समय देवाल्ड ब्रेविस शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। ब्रेविस पिछले मुकाबले में नाबाद शतक जड़ने के बाद इस मैच में अर्धशतक पूरा कर चुके थे और साउथ अफ्रीका विशाल स्कोर की ओर पहुंचता नजर आ रहा था।

नाथन एलिस पारी का 12वां ओवर फेंक रहे थे। चौथी गेंद पर ब्रेविस ने हवाई शॉट खेला और गेंद मैक्सवेल ने लपक ली।

यह ऑस्ट्रेलिया की ओर से ग्लेन मैक्सवेल का टी20 फॉर्मेट में 62वां आउटफील्ड कैच था। इस मामले में उन्होंने डेविड वॉर्नर की बराबरी कर ली, जिन्होंने 110 टी20 मुकाबलों में इतने ही कैच लपके थे।

इस मामले में आरोन फिंच दूसरे पायदान पर मौजूद हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलते हुए 50 आउटफील्ड कैच लिए, जबकि स्टीव स्मिथ 41 कैच के साथ लिस्ट में तीसरे स्थान पर मौजूद हैं।

मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीकी टीम पहले ही ओवर में कप्तान एडेन मार्करम (1) का विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद लुआन-ड्रे प्रीटोरियस (24) और रयान रिकेल्टन (13) भी जल्द पवेलियन लौट गए।

साउथ अफ्रीकी टीम 49 के स्कोर तक अपने तीन बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से देवाल्ड ब्रेविस ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ चौथे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी करते हुए टीम को पटरी पर ला दिया।

ब्रेविस 26 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें छह छक्के और एक चौका शामिल रहा। वहीं, स्टब्स ने 23 गेंदों में 25 रन की पारी खेली। इनके अलावा रासी वैन डर डुसेन 26 गेंदों में 38 रन बनाकर नाबाद रहे।

ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन एलिस ने सर्वाधिक तीन विकेट झटके, जबकि जोश हेजवलवुड और एडम जांपा ने दो-दो विकेट हासिल किए।

--आईएएनएस

आरएसजी

