ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका : टी20 के बाद अब वनडे सीरीज पर मेजबान की निगाहें, केर्न्स में पहला मैच

Aug 18, 2025, 02:32 PM

नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मंगलवार से वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। पहला मैच केर्न्स में आयोजित होगा।

ऑस्ट्रेलियाई टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में मेजबान देश के हौसले बुलंद हैं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज क्वेना मफाका और युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को वनडे सीरीज में भी मौका दिया गया है।

ऑस्ट्रेलियाई टीम को बल्लेबाजी में जोश इंग्लिस और ट्रेविस हेड से खासा उम्मीदें हैं। वहीं, गेंदबाजी में एडम जांपा और बेन ड्वारशुइस विपक्षी टीम को परेशान कर सकते हैं।

दूसरी ओर टेंबा बावुमा, डेवाल्ड ब्रेविस और मैथ्यू ब्रीत्जके साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी को मजबूती देते नजर आ सकते हैं, जबकि कगिसो रबाडा, क्वेना मफाका और वियान मुल्डर गेंदबाजी को मजबूती दे सकते हैं।

यह मुकाबला कैजली स्टेडियम में खेला जाना है, जहां टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना ज्यादा पसंद करती है। यहां पहली इनिंग का औसत 189 रन है। इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 267/5 का स्कोर बना चुकी है। वहीं, कैजली स्टेडियम में दूसरी पारी के दौरान न्यूजीलैंड की टीम के नाम 242 रन बनाने का रिकॉर्ड है। यह दोनों स्कोर एक ही पारी में बनाए गए थे।

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच यह मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से खेला जाना है। मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर देख सकेंगे।

साउथ अफ्रीका की टीमः टेंबा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, टोनी डी जोरजी, एडेन मार्करम, क्वेना मफाका, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, सेनुरन मुथुसामी, केशव महाराज, वियान मुल्डर, मैथ्यू ब्रीत्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी, लुआन ड्रे प्रीटोरियस, कगिसो रबाडा और प्रेनेलन सुब्रायन।

ऑस्ट्रेलिया की टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, आरोन हार्डी, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, मार्नस लाबुशेन और एडम जांपा।

