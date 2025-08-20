ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका : आईसीसी नियम के उल्लंघन पर एडम जांपा को फटकार, डिमेरिट अंक भी मिला

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर एडम जांपा को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने इसके लिए जांपा को आधिकारिक तौर पर फटकार लगाई है। इसके साथ ही उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा गया।

यह घटना ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मंगलवार को कैजली स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मैच के दौरान हुई। साउथ अफ्रीकी पारी के 37वें ओवर के दौरान जांपा ने अपनी गेंद पर मिसफील्ड और ओवरथ्रो के बाद अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसे स्टंप माइक ने रिकॉर्ड कर लिया। यह बातें प्रसारित हुईं।

आईसीसी ने बुधवार को बताया कि एडम जांपा को आचार संहिता के अनुच्छेद 2.3 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अभद्र भाषा के प्रयोग से संबंधित है।

आईसीसी ने बताया, "24 महीनों की अवधि में यह जांपा का पहला अपराध था। ऐसे में उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है। लेवल 1 के उल्लंघन के लिए न्यूनतम सजा आधिकारिक फटकार, अधिकतम सजा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत और एक या दो डिमेरिट अंक हो सकते हैं।"

आईसीसी के अनुसार इस मामले में आधिकारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जांपा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

19 अगस्त को केर्न्स में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने निर्धारित ओवरों में आठ विकेट खोकर 296 रन बनाए।

इस टीम के लिए एडन मार्करम ने सर्वाधिक 82 रन जुटाए, जबकि कप्तान टेंबा बावुमा ने 65 रन की पारी खेली। इनके अलावा मैथ्यू ब्रीत्जके ने टीम के खाते में 57 रन जोड़े।

ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड ने सर्वाधिक चार विकेट झटके, जबकि बेन ड्वारशुइस को दो विकेट हाथ लगे। एडम जांपा ने 10 ओवरों में 58 रन देकर एक शिकार किया।

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 40.5 ओवरों में 198 रन पर सिमट गई। कप्तान मिचेल मार्श ने सर्वाधिक 88 रन बनाए। उनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज अर्धशतक नहीं जड़ सका। मेहमान टीम की तरफ से केशव महाराज ने पांच शिकार किए।

