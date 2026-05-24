ऑरेंज कैप की रेस में प्रभसिमरन-अय्यर की एंट्री, भुवनेश्वर के सिर सज रही पर्पल कैप

नई दिल्ली, 24 मई (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 के 68वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) को 7 विकेट से हराया। पीबीकेएस की जीत के नायक कप्तान श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह रहे। अय्यर ने शतकीय पारी खेली, तो प्रभसिमरन ने 69 रनों का योगदान दिया। अय्यर-प्रभसिमरन की ऑरेंज कैप की रेस में भी एंट्री हो गई है।

श्रेयस अय्यर ने 51 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 101 रन बनाए। अय्यर आईपीएल 2026 में अब तक खेले 14 मुकाबलों में 168 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 498 रन बना चुके हैं। अय्यर इस सीजन सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 11वें नंबर पर आ गए हैं।

वहीं, 39 गेंदों में 69 रनों की दमदार पारी खेलने वाले प्रभसिमरन ऑरेंज कैप की रेस में टॉप 10 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। प्रभसिमरन 14 मुकाबलों में 510 रन बना चुके हैं। ऑरेंज कैप गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन के सिर की शोभा बढ़ा रही है। वह इस सीजन 14 मुकाबलों में अब तक 157 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 638 रन बना चुके हैं।

सुदर्शन के सलामी जोड़ीदार शुभमन गिल 13 मुकाबलों में 616 रन बनाने के साथ ही लिस्ट में दूसरे नंबर पर काबिज हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर-बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन 14 मुकाबलों में 606 रनों के साथ तीसरे नंबर पर काबिज हैं, जबकि 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी 579 रन बनाकर चौथे नंबर पर मौजूद हैं। 14 मुकाबलों में 569 रन बनाने वाले ईशान किशन सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पांचवें नंबर पर हैं।

पर्पल कैप पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का कब्जा बरकरार है। भुवनेश्वर ने इस सीजन खेले 14 मुकाबलों में अब तक 24 विकेट निकाले हैं। वहीं, गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा 14 मुकाबलों में 24 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर हैं। प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज अंशुल कंबोज 21 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर काबिज हैं। वहीं, राशिद खान 14 मुकाबलों में 19 विकेट लेकर चौथे नंबर पर मौजूद हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा 19 विकेट के साथ पांचवें स्थान पर हैं।

--आईएएनएस

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