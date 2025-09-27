खेल

ऑपरेशन 'व्हाइट बॉल' : टी20 फॉर्मेट में भारत के खिलाफ सिर्फ 3 ही मैच जीता पाकिस्तान

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 27, 2025, 09:44 AM

नई दिल्ली, 27 सितंबर (आईएएनएस)। भारत-पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 का खिताबी मैच खेला जाना है। पाकिस्तान के खिलाफ इस फॉर्मेट में भारत का पलड़ा बेहद मजबूत है। आइए, इसे विस्तार से जानते हैं।

भारत और पाकिस्तान की टीमें साल 2007 से अब तक कुल 15 टी20 मैच खेली हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 11 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि पाकिस्तान ने 3 मैच जीते। इसके अलावा, एक टाई मुकाबला भी भारत के पक्ष में रहा।

दोनों देशों के बीच 14 सितंबर 2007 को पहली बार टी20 मैच खेला गया था। वर्ल्ड कप का यह मैच टाई हुआ, जिसे बॉल आउट में टीम इंडिया ने जीता। इसके बाद दोनों देश टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में उतरे, जिसमें टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत दर्ज की।

पाकिस्तान ने 25 दिसंबर 2012 को पहली बार टीम इंडिया के खिलाफ जीत हासिल की। हालांकि, इसके बाद उसे लगातार चार मुकाबले गंवाने पड़े।

साल 2021 से 2022 के बीच दोनों टीमें चार टी20 मुकाबले खेलीं, जिसमें 2-2 से बराबरी रही। अगर पिछले चार टी20 मुकाबलों को देखें, तो भारत ने सभी अपने नाम किए हैं। इनमें पिछले दो मैच एशिया कप 2025 में ही खेले गए।

एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने थीं, जिसमें भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। इसके बाद 21 सितंबर को टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 'ऑपरेशन व्हाइट बॉल' में 6 विकेट से हराया।

टी20 इतिहास में पाकिस्तान की टीम भारत को सिर्फ दुबई और बेंगलुरु के मैदान पर ही हरा सकी है।

भारतीय टीम इस वक्त शानदार फॉर्म में है। टीम इंडिया ने एशिया कप के इस संस्करण में अब तक सभी 6 मैच अपने नाम किए हैं। इसमें एक मकाबला सुपर ओवर में जीता गया।

वहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 6 में से जिन 2 मुकाबलों को गंवाया, वो दोनों ही मैच भारत के खिलाफ खेले गए थे।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...