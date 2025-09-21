ऑपरेशन 'व्हाइट बॉल' : सियासी पिच के धुरंधरों को उम्मीद, पाकिस्तान फिर होगा धराशायी

नई दिल्ली, 21 सितंबर (आईएएनएस)। भारत-पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 में एक बार फिर हाई-वोल्टेज मैच खेला जाना है। टीम इंडिया ने बीते हफ्ते पाकिस्तान को सात विकेट से करारी शिकस्त दी थी। न सिर्फ खेल जगत, बल्कि सियासी पिच के धुरंधरों में भी इस मुकाबले को लेकर बेहद उत्साह देखा जा रहा है। राजनेताओं के मुताबिक भारत एक बार फिर पड़ोसी मुल्क को क्रिकेट के मैदान पर मुंहतोड़ जवाब देगा।

वसई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने आईएएनएस से कहा, "यह भारत के हर क्रिकेट प्रेमी के लिए एक बड़ा दिन है। जो दिल से भारतीय हैं, वे यही चाहेंगे कि भारत ही जीते। मुझे विश्वास है कि इस मुकाबले में भी भारत जीतेगा। आज तक का जो इतिहास रहा है, उसे देखते हुए हम पाकिस्तान को हराएंगे। भारत इस मैच में बहुत बड़ी जीत दर्ज करेगा।"

नालासोपारा से भाजपा विधायक राजन नाईक ने कहा, "इस मैच में भारत बहुत बड़ी जीत दर्ज करेगा। हमें अपने खिलाड़ियों पर पूरा विश्वास है। 140 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमारे क्रिकेटर्स के साथ हैं। शत-प्रतिशत भारत की जीत तय है।"

भाजपा नेता मोहन रामदुर्ग ने कहा, "भारत विश्व की नंबर-1 टीम है। पिछले मैच में भी हमने पाकिस्तान को हराया था, इस बार भी उसे हराएंगे। पाकिस्तान आतंकवादियों का साथ दे रहा है, लेकिन भारत के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तान जब भी भारत के खिलाफ खड़ा होगा, भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देगा।"

दूसरी ओर, भारतीय फैंस भी इस मुकाबले को लेकर उत्सुक नजर आ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट में एक बार फिर भारतीय टीम पाकिस्तान को शिकस्त देगी।

राजकोट के युवा क्रिकेटर वीरू चौहान ने कहा, "भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला हाई-वोल्टेज होता है। मुझे लगता है कि शुभमन गिल इस मुकाबले में शतक जड़ सकते हैं। पिछले मुकाबले में ओमान की टीम ने भारत को चौंकाया था, लेकिन टीम इंडिया इस बार पिछली गलतियां नहीं दोहराएगी।"

