ऑपरेशन 'व्हाइट बॉल' : पाकिस्तान के खिलाफ जीत के लिए भारत को 172 रन का लक्ष्य

नई दिल्ली, 21 सितंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान ने भारत को दुबई में जारी एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में जीत के लिए 172 रन का टारगेट दिया है। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी पाकिस्तानी टीम ने मजबूत शुरुआत के बावजूद 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए।

पाकिस्तान की सलामी जोड़ी के रूप में साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने 2.3 ओवरों में 21 रन जुटाए। फखर 9 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए।

यहां से साहिबजादा फरहान ने सईम अयूब के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन जुटाए। सईम ने 17 गेंदों में 21 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

हुसैन तलत चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने 11 गेंदों में 10 रन बनाए, जबकि साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों में 58 रन जोड़े। उनकी इस पारी में 3 छक्के और 5 चौके शामिल रहे।

पाकिस्तानी टीम ने 115 के स्कोर पर अपना चौथा विकेट गंवा दिया था। यहां से मोहम्मद नवाज ने कप्तान सलमान आगा के साथ पांचवें विकेट के लिए 34 रन की साझेदारी करते हुए पाकिस्तान को चुनौतीपूर्ण स्थिति तक पहुंचा दिया। पारी के 18वें ओवर में पाकिस्तान ने 17 रन जुटाए। 18.3 ओवर में मोहम्मद नवाज रन आउट हुए। नवाज ने टीम के खाते में 21 रन जोड़े, जबकि सलमान आगा ने 17 रन की पारी खेली।

भारत की ओर से शिवम दुबे ने सर्वाधिक 2 विकेट चटकाए, जबकि कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या को 1-1 विकेट हाथ लगे।

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरी बार भिड़ंत हो रही है। 14 सितंबर को खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। फैंस को उम्मीद है कि भारत एक बार फिर एशिया कप में पाकिस्तान को शिकस्त देगा।

पाकिस्तान टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक भारत के खिलाफ सिर्फ एक ही मैच जीत सका है। खिताबी मुकाबले में पहुंचने के लिहाज से यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए अहम है।

--आईएएनएस

आरएसजी