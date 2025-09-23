ऑपरेशन व्हाइट बॉल : पाकिस्तान को जमकर धोने के बाद बोले अभिषेक, 'उन्हें सबक सिखाया'

नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। एशिया कप में भारत का विजयी अभियान जारी है। रविवार को खेले गए सुपर-4 ग्रुप के मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दी। इसमें सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अहम योगदान निभाया।

उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों की तरफ से मैदान पर उकसाने और ध्यान भटकाने की कोशिश को असफल करते हुए एक अर्धशतकीय पारी खेली और भारत की जीत की नींव रखी।

हालांकि, अभिषेक शर्मा ने मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अपने बल्ले से जवाब दिया। उन्होंने 39 गेंदों में 74 रन बनाए। इस शानदार पारी में शर्मा ने 6 चौके और 4 छक्के जड़े। उनका स्ट्राइक रेट लगभग 190 रहा।

मैच खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान अभिषेक शर्मा ने कहा, "आज, सब कुछ बहुत आसान था।"

उन्होंने कहा, "जिस तरह से वे बिना किसी कारण के हमारे सामने आ रहे थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए मैं उनके पीछे गया। मैं टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं।"

बता दें कि मैच के बीच पाकिस्तान के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से उलझने की कोशिश कर रहे थे। हारिस रउफ की गेंद पर शुभमन ने चौका मारा था। इसी बीच पाकिस्तान का यह तेज गेंदबाज अभिषेक शर्मा से उलझने लगा, जो नॉन-स्ट्राइक पर खड़े थे। हालांकि, अंपायर ने इस विवाद को खत्म कराया और मैच आगे बढ़ा।

शानदार बल्लेबाजी के लिए इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

एशिया कप के सुपर-4 ग्रुप में पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी चुनी। पाकिस्तान ने साहिबजादा फरहान के अर्धशतक के दम पर 20 ओवर में पांच विकेट पर 171 रन बनाए।

जवाब में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने मैच में सिर्फ 59 गेंदों पर 105 रनों की साझेदारी करके भारत को 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत दिलाई। भारत ने 18.5 ओवर में 4 विकेट पर 174 रन बनाकर जीत हासिल की।

