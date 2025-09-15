ऑपरेशन 'व्हाइट बॉल' : पहलगाम हमले के पीड़ितों और सेना को समर्पित है जीत, पाकिस्तान को पटखनी देने के बाद बोले सूर्यकुमार यादव

दुबई, 15 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रविवार को एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ मिली बड़ी जीत को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहादुरी दिखाने वाले सेना के जवानों को समर्पित किया है। भारतीय कप्तान ने पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़े होने की प्रतिबद्धता भी जताई।

सूर्यकुमार यादव का जन्मदिन, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत और उसमें उनकी फिनिशर वाली पारी। भारतीय कप्तान के लिए मैच का दिन बेहद यादगार रहा। मैच के बाद पुरस्कार समारोह के लिए जब वह आए तो संजय मांजरेकर ने 'हैप्पी बर्थ डे' कहते हुए उनका स्वागत किया।

जन्मदिन के लग रहे नारों के बीच भारतीय कप्तान ने कहा, "भारत को रिटर्न गिफ्ट देकर अच्छा लग रहा है। हम ऐसी ही जीत की सोच रहे थे। मैं अंत तक रुककर बल्लेबाजी करना चाहता था। हमारे लिए यह मैच सिर्फ एक मैच की तरह ही था। हम सभी विरोधियों के लिए एक जैसी तैयारी करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी हमने इसी मानसिकता से जीता था।"

सूर्यकुमार यादव ने कहा, "यह सही समय है और मैं बस कुछ कहना चाहता हूं। हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ मजबूती से खड़े हैं और अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। इस जीत को अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं, जिन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई। आशा है कि वे हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे और हमें जब भी मैदान पर मौका मिलेगा, उन्हें मुस्कुराने की वजह देंगे।"

बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव को मैच का श्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। कुलदीप ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लिए थे।

मैच की बात करें तो पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। पाकिस्तान 20 ओवर में 9 विकेट पर 127 रन बना सकी थी। पाकिस्तान के लिए साहिबजादा फरहान ने 40 और शाहीन अफरीदी ने नाबाद 33 रन बनाए।

भारत के लिए कुलदीप यादव के अलावा अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 और वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट लिए।

पाकिस्तान से मिले 128 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार शुरुआत की और शाहीन अफरीदी को पहली दो गेंदों पर चौका और छक्का लगाकर अपनी क्लास दिखा दी। शर्मा ने 13 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 31 रन बनाए। गिल 7 गेंद पर 10, तिलक वर्मा 31 गेंद पर 31 रन बनाकर आउट हुए। भारत के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 37 गेंद पर नाबाद 47 रन बनाकर मैच फिनिश किया। उन्होंने छक्का लगातार जीत दिलायी। शिवम दुबे 10 रन पर नाबाद रहे। भारतीय टीम ने 15.5 ओवर में 3 विकेट पर 131 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीता।

