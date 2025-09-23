ऑपरेशन व्हाइट बॉल : 'न्यू इंडिया' का दमदार ब्रिगेड, जब मैदान पर बल्ले से नहीं जुबान से भी धाकड़ बने अभिषेक-शुभमन

नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले में कई पल ऐसे रहे, जब क्रिकेट के मैदान पर विवाद की स्थिति खड़ी हुई। पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। फिर क्या था, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने पाकिस्तानियों को जमकर धोया। हालत ऐसी कर दी कि वे बस कैमरों के सामने रोए नहीं।

हालांकि, जब बौखलाए पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान में 'आतंकियों' जैसी हरकत करने लगे तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने 'ऑपरेशन व्हाइट बॉल' के तहत जुबान से भी तगड़ा जवाब दिया।

पाकिस्तानियों के पास मैच हारकर ही सिर्फ इज्जत बचाने की कोशिश करने का मौका था, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों से मैदान पर बदजुबानी पर उतरकर खुद की किरकिरी करवा बैठे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 'आतंकियों' जैसी हरकतें अपनी बल्लेबाजी के समय ही शुरू कर दी थी, लेकिन भूल बैठे कि सामने भारत के 'क्रिकेटवीर' हैं, जो बल्ले के साथ-साथ जुबान से बोलती बंद करना जानते हैं।

सिर्फ यही नहीं, जब पाकिस्तानी गेंदबाजों को भारतीय सलामी जोड़ी ने जमकर कूटा तो मार झेल नहीं पाए और इसी बीच, तिलमिलाते हुए बदजुबानी करने लगे।

हारिस रउफ गेंदबाजी कर रहे थे, जिनके 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने चौका मारा। इससे बौखलाए रउफ ने कुछ शब्द कहे। इसी बीच शुभमन गिल उनकी तरफ बढ़े, लेकिन उससे पहले ही नॉन-स्ट्राइक पर खड़े अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को उसी की भाषा में सबक सिखाया।

नोकझोंक इतनी बढ़ी कि अंपायर को बीच में आना पड़ा और पाकिस्तानी गेंदबाज को बचाकर ले गए। अभिषेक शर्मा गुस्से में थे और शुभमन गिल भी जवाब देने के लिए तैयार थे।

इस महामुकाबले का हाल ऐसा रहा कि भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से मात दी। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने शतकीय साझेदारी करके जीत की नींव रखी। अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों पर 74 रन बनाए, जबकि 28 गेंदों पर शुभमन गिल ने 47 रन ठोके। तिलक वर्मा ने नाबाद पारी खेलते हुए 19 गेंदों में 30 रन बनाए।

टीम इंडिया ने 172 रन के लक्ष्य को 7 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। इस समय तक भारत ने कुल 4 विकेट खोए।

--आईएएनएस

