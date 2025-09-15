खेल

ऑपरेशन 'व्हाइट बॉल' : क्रिकेटर वारिस जमाल कुरैशी ने किया हैंडशेक न करने का समर्थन, कहा- पाकिस्तान इसी लायक

Sep 15, 2025, 06:39 PM

मुरादाबाद, 15 सितंबर (आईएएनएस)। भारत ने एशिया कप 2025 के हाई-वोल्टेज मैच में पाकिस्तान को सात विकेट से रौंदा। क्रिकेटर वारिस जमाल कुरैशी टीम इंडिया की जीत से बेहद खुश हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने के फैसले का समर्थन किया है।

जमाल कुरैशी ने आईएएनएस से कहा, "मैं सूर्यकुमार यादव और अपनी पूरी टीम इंडिया को बधाई देना चाहता हूं। हमारी टीम ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। मुझे खुशी है कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पूरे देश को भारतीय टीम पर नाज है। कप्तान सूर्यकुमार को बधाई। मैदान पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का फैसला बिल्कुल सही था। पाकिस्तानी टीम इसी लायक है।"

उन्होंने कहा, "हमारी टीम ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलकर जिस तरह से जवाब दिया है, वह काबिल-ए-तारीफ है। हम विश्व की सबसे बेहतरीन टीम हैं। यह टीम ट्रॉफी जीतने की हकदार है।"

देशभर में फैंस ने भारत की इस जीत पर खुशी जताई है। वाराणसी के फैंस का मानना है कि भारतीय टीम ने इस जीत के साथ पड़ोसी मुल्क को करारा जवाब दिया है।

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के छठे मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन टीम को अपना ही फैसला भारी पड़ गया।

पाकिस्तानी खेमा महज 6 रन तक अपने 2 विकेट गंवा चुका था। यहां से साहिबजादा फरहान ने 40 रन की पारी खेलते हुए टीम को संभाला। उनके अलावा शाहीन अफरीदी ने 33 रन की नाबाद पारी खेली, जिसके दम पर पाकिस्तान की टीम जैसे-तैसे 127/9 के स्कोर तक पहुंची।

भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट अपने नाम किए, जबकि जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट निकाले।

इसके जवाब में भारतीय टीम ने 15.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। टीम के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों में नाबाद 47 रन की पारी खेली, जबकि अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने 31-31 रन जुटाए। पाकिस्तान की ओर से तीनों विकेट सईम अयूब के नाम रहे।

--आईएएनएस

आरएसजी

