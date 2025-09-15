खेल

ऑपरेशन 'व्हाइट बॉल': कप्तान सूर्यकुमार के फैसले से गदगद फैंस, पाक को दिया करार जवाब

Sep 15, 2025

वाराणसी, 15 सितंबर (आईएनएस)। एशिया कप 2025 में रविवार को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को समर्पित किया है। वाराणसी के फैंस कप्तान के इस फैसले से बेहद खुश हैं। उन्हें टीम इंडिया पर बेहद नाज है।

क्रिकेट प्रशंसक आलोक मालवीय ने आईएएनएस से कहा, "इसे 'जीत' नहीं, 'विजय' कहा जाएगा। हमने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की है। यही कारण है कि कप्तान सूर्या ने इस जीत को सेना को समर्पित किया है। यह पूरे भारतवर्ष की विजय है। विरोध करने वालों का काम विरोध ही करना है। अगर वह विरोध नहीं करेंगे, तो सुर्खियों में नहीं रहेंगे।"

कौशल कुमार सिंह ने कहा, "भारत को इस जीत के लिए बधाई। यह देशवासियों के लिए यह बेहद खुशी की बात है। कप्तान सूर्यकुमार ने दिखाया है कि वह खेल के साथ देश के प्रति भी कितने समर्पित हैं।"

पवन राय ने कहा, "सूर्यकुमार यादव ने इस जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को समर्पित किया है। यह देश के लिए गर्व की बात है। पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाकर सूर्यकुमार यादव ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है।"

शैलेंद्र त्रिपाठी ने कहा, "सूर्यकुमार यादव के बयान से पूरा देश खुश है। यह उन वामपंथियों के मुंह पर तमाचा है, जो इस मुकाबले का विरोध कर रहे थे। मैं टीम इंडिया से बेहद खुश हूं।"

इस जीत के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था।

मैच के बाद कप्तान सूर्या ने कहा, "टीम के साथ मिलकर हमने यह फैसला लिया। हम यहां सिर्फ खेलने आए थे। हमने पाकिस्तान को जवाब दिया। कुछ चीजें खेल भावना से परे होती हैं। हमारी यह जीत सशस्त्र बलों को समर्पित है, जिन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' में हिस्सा लिया। हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं।"

भारत ने दुबई में पाकिस्तानी टीम को 127/9 के स्कोर पर रोकने के बाद महज 15.5 ओवरों में जीत दर्ज की। इसी के साथ टीम इंडिया ने 'सुपर 4' में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है।

